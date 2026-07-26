domingo, julio 26, 2026
20 C
Nueve de Julio
domingo, julio 26, 2026
20 C
Nueve de Julio
General

A 74 años de la muerte de Eva Duarte de Perón: un legado que sigue generando debate y admiración

El 26 de julio de 1952, a las 20.25, fallecía Eva Duarte de Perón, una de las figuras más influyentes de la historia argentina. A 74 años de su muerte, su mensaje de justicia social, solidaridad y participación política continúa vigente y despierta tanto reconocimiento como discusiones en la sociedad actual

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La noticia recorrió el país a través de la cadena nacional y marcó un antes y un después en la historia política argentina: “A las 20.25 ha fallecido la señora Eva Perón”. Con apenas 33 años, la mujer que millones conocían simplemente como Evita dejaba una huella que el tiempo no logró borrar.

Nacida en Los Toldos en 1919, Eva Duarte se convirtió en una de las principales impulsoras de los derechos sociales durante el primer peronismo. Desde la Fundación Eva Perón promovió hospitales, escuelas, hogares de tránsito, becas y programas de asistencia para los sectores más vulnerables. También fue una figura decisiva en la conquista del voto femenino, con la sanción de la Ley 13.010 en 1947, y en la organización política de las mujeres argentinas.

Su mensaje estuvo centrado en la defensa de los trabajadores, los humildes y la igualdad de oportunidades. En sus discursos insistía en la necesidad de combatir la injusticia social y de construir un país con mayor inclusión. Esa visión quedó reflejada también en sus últimos escritos y en el mensaje político que dejó poco antes de morir.

Setenta y cuatro años después, su figura continúa presente en el debate público. Para muchos, representa el compromiso con la justicia social, la ampliación de derechos y el protagonismo de las mujeres en la política. Para otros, su legado forma parte de una etapa de profundas divisiones políticas. Lo cierto es que su nombre permanece entre los más influyentes de la historia argentina.

Cada 26 de julio, distintos sectores políticos, sindicales y sociales recuerdan a Eva Perón con homenajes y actividades conmemorativas. Su vida, marcada por una intensa acción política y social en apenas una década, sigue siendo objeto de estudio, reconocimiento y controversia.

A 74 años de su fallecimiento, el legado de Eva Duarte de Perón mantiene plena actualidad. Su llamado a defender a los sectores más vulnerables, promover la participación de las mujeres y colocar la justicia social en el centro del debate continúa interpelando a nuevas generaciones, consolidando su lugar como una figura indispensable para comprender la historia y el presente de la Argentina.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6294

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR