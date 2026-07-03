Nuestras Raíces celebra el Día de la Independencia con música, danza y tradiciones en Plaza Belgrano

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En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Cultura, llevará adelante una nueva edición de “Nuestras Raíces – Peña a cielo abierto”, el próximo miércoles 9 de julio, de 14 a 17 horas, en la Plaza Belgrano, sobre calle Libertad.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro para toda la comunidad, poniendo en valor las costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional. La invitación está abierta a vecinos y visitantes, quienes podrán disfrutar de una tarde al aire libre llevando su equipo de mate y reposera.

Durante la jornada habrá un paseo de artesanos y emprendedores locales, mientras que el escenario contará con la participación de destacados artistas de la ciudad. La apertura estará a cargo de Oscar Bibini, quien interpretará el Himno Nacional Argentino. Posteriormente se presentarán Gonza y el Bombo de Beni, Pardos del Oeste, Luciano Amaya y Francisco Góngora.

La danza tendrá un lugar central con las actuaciones de los grupos folklóricos Querencias de mi Pago, La Sajuriana y Costumbres de mi Patria. Además, serán reconocidas las parejas clasificadas a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026.

El cierre estará marcado por un gran Pericón Nacional, coordinado por el profesor Leo Chiavaro, quien invitará al público a sumarse a esta tradicional danza colectiva.

La celebración también contará con la participación de la cooperadora del Jardín de Infantes N° 919, que ofrecerá escarapelas y alfajores con fines solidarios. Asimismo, dispondrá de un espacio recreativo destinado a las infancias, con propuestas como pintura facial, juegos y actividades de dibujo.

Desde la Dirección General de Cultura destacaron el compromiso de los artistas, instituciones y colaboradores que hacen posible esta nueva edición de “Nuestras Raíces” e invitaron a toda la comunidad a compartir una jornada de encuentro, tradición y orgullo por la historia y la cultura nacional.