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La Niña recibe una nueva jornada de Municipio Cercano con servicios, asesoramiento y actividades para toda la comunidad

El programa impulsado por el Gobierno Municipal llegará este miércoles 8 de julio a la Delegación Municipal de La Niña, donde de 9 a 12 horas se brindarán trámites, atención personalizada, charlas educativas, vacunación antirrábica y acciones destinadas a fortalecer el vínculo con los vecinos.

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El programa Municipio Cercano continuará su recorrido por las localidades del distrito y este miércoles 8 de julio desembarcará en La Niña, con una jornada destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 horas en la Delegación Municipal, donde distintas áreas del Gobierno Municipal ofrecerán respuestas a consultas, realizarán trámites y llevarán adelante acciones de promoción comunitaria, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a los servicios municipales sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.

Durante la mañana, el área de Educación Vial brindará charlas dirigidas a estudiantes de los niveles primario y secundario, promoviendo la concientización sobre las normas de tránsito y la incorporación de hábitos seguros en la vía pública.

En tanto, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atenderá consultas y reclamos relacionados con las relaciones de consumo, mientras que la Dirección de Gestión Ambiental desarrollará encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente.

Por otra parte, personal de Actividades Económicas y Producción recorrerá los comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial. Paralelamente, se realizarán visitas a instituciones locales con el propósito de fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar la documentación correspondiente.

La jornada también incluirá una campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud animal.

Asimismo, el área de Licencias de Conducir otorgará turnos para renovaciones y brindará capacitaciones a quienes deban realizar el trámite para obtener su primera licencia.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar el Estado a cada localidad del partido, promoviendo una gestión más cercana, ágil y accesible, fortaleciendo el contacto directo con los vecinos y garantizando una mayor presencia de los servicios municipales en todo el distrito.

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