Un incendio destruyó una camioneta de una familia de Nueve de Julio en el camino Morea- Dudignac

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Momentos de preocupación se vivieron este jueves en el camino rural que conecta las localidades de Morea y Dudignac, cuando una camioneta perteneciente a una familia de Nueve de Julio se incendió por causas que se intentan establecer.

Según se informó, la familia había viajado hasta la Escuela Inchausti para buscar a su hija y emprendía el regreso cuando el vehículo comenzó a prenderse fuego. Ante la emergencia, los ocupantes lograron descender de la camioneta y ponerse a resguardo.

Los primeros en asistir fueron otros padres que circulaban detrás del vehículo y advirtieron la situación. Posteriormente arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de Dudignac, que trabajó en el lugar para controlar y extinguir las llamas.

A pesar de los importantes daños materiales sufridos por la camioneta, afortunadamente ninguno de los integrantes de la familia resultó herido y todos se encuentran en buen estado de salud.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de los servicios de emergencia que intervinieron en el siniestro.