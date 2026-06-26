Incendio destruyó por completo un camión nuevejuliense que viajaba hacia Bahía Blanca

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Un camión perteneciente al transportista nuevejuliense Luis Martínez fue completamente destruido por un incendio registrado este viernes, cerca de las 18:15, sobre la Ruta Provincial Nº 65, a unos 10 kilómetros de la localidad de Dudignac, cuando se dirigía hacia la ciudad de Bahía Blanca.

De acuerdo con la información recabada por Cadena Nueve, la unidad había partido desde Nueve de Julio y, mientras transitaba por la ruta, sufrió un desperfecto eléctrico que provocó el inicio del fuego. Las llamas se propagaron rápidamente y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, el rodado sufrió daños totales.

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de Dudignac con los móviles Nº 2 y Nº 9, trabajando un total de 11 efectivos bajo las órdenes del jefe de Cuerpo, Oscar ‘Quique’ Auza. Los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran hacia la zona de banquinas.

Afortunadamente, el conductor logró descender del vehículo a tiempo y no sufrió lesiones, por lo que el hecho solo dejó importantes pérdidas materiales.

Las causas del siniestro fueron atribuidas a un problema eléctrico en el camión, que derivó en el incendio y la destrucción total de la unidad.