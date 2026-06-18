Alerta sobre la arquitectura de un régimen autoritario en la argentina

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Lo que a primera vista aparece ante la opinión pública como una sucesión de medidas aisladas de “modernización”, “desburocratización” o “atracción de inversiones” puede ser interpretado, desde una mirada sistémica, como una profunda transformación del equilibrio institucional argentino.

La preocupación central no radica en cada medida por separado, sino en la forma en que distintas iniciativas convergen para configurar una estructura de concentración de poder. Bajo esta lectura, se estaría desplegando una estrategia destinada a fortalecer al Poder Ejecutivo, reducir los mecanismos de control republicano y limitar la capacidad de supervisión ciudadana sobre los actos de gobierno.

Si esta tendencia no encuentra límites institucionales efectivos, el tradicional sistema de pesos y contrapesos podría verse progresivamente debilitado, dando lugar a formas de ejercicio del poder cada vez más alejadas de los principios republicanos.

Los cinco pilares de una transformación institucional

1. Inteligencia artificial y vigilancia estatal: el caso Palantir

La incorporación de sistemas avanzados de análisis de datos en áreas de seguridad e inteligencia abre interrogantes que exceden la discusión tecnológica.

La cuestión de fondo no es únicamente la eficiencia en la prevención del delito, sino la posibilidad de concentrar enormes volúmenes de información personal provenientes de registros fiscales, financieros, telefónicos y de relaciones sociales. Sin controles estrictos, herramientas de este tipo podrían facilitar mecanismos de vigilancia incompatibles con una democracia constitucional.

La preocupación es evidente: la tecnología que promete combatir el crimen también puede transformarse en una herramienta para monitorear opositores políticos, periodistas, dirigentes sociales o ciudadanos críticos.

2. La Ley de Gestión de Intereses y el riesgo de burocratizar la participación ciudadana

Presentada como una iniciativa de transparencia institucional, esta propuesta genera cuestionamientos acerca de sus efectos sobre la participación democrática.

El derecho de peticionar ante las autoridades constituye una garantía constitucional básica. Sin embargo, la exigencia de registros previos, controles administrativos y nuevas obligaciones para organizaciones civiles podría convertir ese derecho en una actividad condicionada por autorizaciones estatales.

Cuando el acceso a los funcionarios depende de trámites, registros o potenciales sanciones, el riesgo es que la transparencia se convierta en una barrera burocrática para quienes buscan ejercer control ciudadano sobre el poder.

3. El Decreto 467/2026 y la designación de magistrados

La independencia judicial es uno de los pilares esenciales de cualquier república.

Las modificaciones introducidas en los mecanismos de selección de jueces generan preocupación porque reducen instancias de observación pública y participación ciudadana que históricamente funcionaron como garantías adicionales de transparencia.

Cuando disminuyen los controles sobre los procesos de designación, aumenta la sospecha de que la Justicia pueda ser moldeada según las necesidades políticas del gobierno de turno. Una magistratura dependiente debilita la capacidad de control sobre el resto de los poderes del Estado.

4. La Ley de Inocencia Fiscal y la desigualdad ante la ley

Toda reforma tributaria debe ser evaluada también desde el principio de igualdad jurídica.

Las críticas a la denominada Ley de Inocencia Fiscal apuntan a que podría generar tratamientos diferenciados entre grandes actores económicos y ciudadanos comunes. Mientras pequeñas empresas, organizaciones sociales y contribuyentes enfrentan exigencias permanentes de fiscalización, determinados sectores concentrados podrían beneficiarse de mayores presunciones de cumplimiento y menores niveles de control.

La consecuencia sería una creciente asimetría institucional incompatible con el principio constitucional de igualdad ante la ley.

5. El “Súper RIGI” y la cuestión de la soberanía económica

Los regímenes de promoción de inversiones son herramientas habituales en numerosos países. Sin embargo, cuando los beneficios adquieren carácter extraordinario y se extienden durante décadas, surgen debates legítimos sobre sus efectos económicos y políticos.

Las críticas al denominado “Súper RIGI” señalan que podría consolidar espacios de privilegio jurídico para grandes corporaciones, limitando la capacidad futura del Estado para modificar condiciones fiscales, regulatorias o ambientales.

La discusión excede la llegada de inversiones: involucra la capacidad soberana de las generaciones futuras para definir sus propias políticas públicas.

Una asimetría preocupante

Observadas en conjunto, estas iniciativas parecen configurar una lógica común.

Por un lado, mayor flexibilidad para grandes grupos económicos, mayores márgenes de discrecionalidad para el poder político y menores controles institucionales.

Por otro, más requisitos, supervisión y condicionamientos para ciudadanos, organizaciones civiles, sindicatos, periodistas y actores sociales.

La combinación de vigilancia tecnológica, debilitamiento de los mecanismos de control, privilegios económicos y concentración de poder constituye una señal de alerta que merece un debate público profundo.

El rol del Congreso

En este contexto, la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad institucional ineludible.

Más allá de alineamientos partidarios, corresponde al Congreso ejercer plenamente sus funciones de control, revisión y equilibrio frente al Poder Ejecutivo. La defensa de la Constitución y de las instituciones republicanas no debería ser patrimonio de una fuerza política determinada, sino una obligación compartida por todo el sistema democrático.

La discusión sobre estas medidas exige transparencia, debate público y controles efectivos. Cuando los mecanismos republicanos se debilitan, no sólo se afecta a la oposición de turno: se compromete la calidad de la democracia para toda la sociedad.

La historia demuestra que las democracias rara vez pierden sus libertades de manera abrupta. Con frecuencia, las erosiones institucionales avanzan gradualmente, bajo argumentos de eficiencia, modernización o necesidad.

Por eso, la vigilancia ciudadana, el control parlamentario y la independencia de los poderes del Estado siguen siendo las mejores herramientas para preservar la República.

Si va a publicarse en un medio periodístico, también puedo adaptarla a un estilo más editorial, más académico o más contundente y militante, según el público destinatario.

*Dirigente de Unión Usuarios Viales