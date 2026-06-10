miércoles, junio 10, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
miércoles, junio 10, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

Un whatsapp es un canal directo para fortalecer la respuesta a las demandas de la comunidad

La herramienta -2317 58111- permite centralizar gestiones vinculadas a distintas áreas municipales, promoviendo una atención más eficiente y una comunicación fluida entre los vecinos y el Estado local

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a la comunidad que continúa disponible la línea de atención para reclamos vecinales, una herramienta creada para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las distintas áreas municipales.

El servicio funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas, exclusivamente mediante WhatsApp, a través del número 2317-581111, donde los vecinos pueden realizar consultas o informar inconvenientes relacionados con diversos servicios municipales.

Por esta vía se reciben reclamos vinculados a la recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y salud, permitiendo una gestión más rápida y ordenada de las solicitudes.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la atención al vecino, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y brindando una respuesta más eficiente a las problemáticas cotidianas que puedan surgir en los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se invita a los vecinos a utilizar este canal de comunicación para contribuir a una mejor prestación de los servicios públicos y colaborar en la construcción de una ciudad más ordenada y funcional para todos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6248

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR