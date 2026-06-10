Un whatsapp es un canal directo para fortalecer la respuesta a las demandas de la comunidad

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La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a la comunidad que continúa disponible la línea de atención para reclamos vecinales, una herramienta creada para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las distintas áreas municipales.

El servicio funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas, exclusivamente mediante WhatsApp, a través del número 2317-581111, donde los vecinos pueden realizar consultas o informar inconvenientes relacionados con diversos servicios municipales.

Por esta vía se reciben reclamos vinculados a la recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y salud, permitiendo una gestión más rápida y ordenada de las solicitudes.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la atención al vecino, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y brindando una respuesta más eficiente a las problemáticas cotidianas que puedan surgir en los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se invita a los vecinos a utilizar este canal de comunicación para contribuir a una mejor prestación de los servicios públicos y colaborar en la construcción de una ciudad más ordenada y funcional para todos.