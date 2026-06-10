GeneralHumor en Cadenamiércoles 10 de junio de 2026 0FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint - Advertisement -- Advertisement -- Advertisement - FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint Noticias relacionadas General Día de la Seguridad Vial: Estrellas Amarillas reforzó el pedido de conciencia y reclamó justicia por las víctimas de siniestros viales General General Viamonte apuesta a la salud adolescente mientras avanza la construcción de un nuevo CAPS General Cuatro dotaciones extinguieron el fuego originado en una carpintería DEJA UNA RESPUESTA Cancelar respuesta Comentario: Por favor ingrese su comentario! Nombre:* Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:* ¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta! Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. ΔÚltimas noticias Día de la Seguridad Vial: Estrellas Amarillas reforzó el pedido de conciencia y reclamó justicia por las víctimas de siniestros viales General miércoles 10 de junio de 2026 Prevén un brusco descenso térmico para el fin de semana largo Clima miércoles 10 de junio de 2026 General Viamonte apuesta a la salud adolescente mientras avanza la construcción de un nuevo CAPS General miércoles 10 de junio de 2026 Cuatro dotaciones extinguieron el fuego originado en una carpintería General miércoles 10 de junio de 2026 Nueve de Julio se suma al acuerdo entre Provincia y UNICEF para fortalecer las políticas de niñez y adolescencia Destacados miércoles 10 de junio de 2026