Grizutti convocó a las mujeres de Nueve de Julio a sumarse a un espacio de participación y escucha

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En el marco de una actividad desarrollada en el Palacio Municipal, la concejal Nancy aprovechó la oportunidad para difundir la convocatoria a “Mujeres en Movimiento”, un encuentro impulsado por sectores del justicialismo local que busca fortalecer la participación femenina en la vida social y comunitaria de Nueve de Julio.

La actividad se llevara a cabo en la histórica sede ubicada en la esquina de Avda. Mitre y Frondizi para este martes a las 20 hs.y está abierta a todas las mujeres interesadas en compartir experiencias, inquietudes y propuestas vinculadas a la realidad cotidiana del distrito.

Durante su mensaje, Grizutti explicó que la iniciativa pretende constituirse en un espacio de escucha y construcción colectiva, donde las participantes puedan expresar libremente sus preocupaciones y aportar ideas para mejorar distintos aspectos de la comunidad.

“Invitamos a todas las mujeres para que vengan, para que hagan catarsis, para que sean escuchadas y para escucharnos entre todas. Queremos saber qué podemos aportar las mujeres a Nueve de Julio y cómo podemos contribuir a generar cambios positivos para nuestra comunidad”, señaló.

La edil destacó además que la propuesta trasciende las cuestiones partidarias y busca enfocarse en las experiencias concretas de las mujeres. “No van a ir a escuchar política. Van a encontrarse con mujeres de carne y hueso, con problemáticas reales y con ganas de construir juntas propuestas para el futuro de Nueve de Julio”, afirmó.

Grizzutti remarcó que las mujeres tienen un rol fundamental en la vida social del distrito y sostuvo que estos espacios permiten fortalecer vínculos, generar nuevas iniciativas y promover una participación cada vez más activa en los distintos ámbitos de la comunidad.

La convocatoria forma parte de una serie de actividades que el sector viene desarrollando con el objetivo de ampliar los espacios de diálogo y participación ciudadana, poniendo especial énfasis en las voces y experiencias de las mujeres nuevejulienses.