Guillermo Acuña destacó la vigencia del humanismo peronista en una sociedad compleja

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En diálogo con el programa “Despertate”, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el historiador Guillermo Acuña compartió conceptos surgidos durante la charla que brindó días atrás en la ciudad de Nueve de Julio, donde abordó la actualidad del pensamiento peronista y los desafíos que enfrenta la sociedad argentina.

Acuña sostuvo que uno de los principales desafíos de la actualidad es recuperar el humanismo como eje central de la vida política y social. “Tenemos que volver a poner a la persona en el centro de las políticas públicas, recuperar el sentido del prójimo y fortalecer los vínculos comunitarios”, expresó.

Según explicó, la doctrina justicialista mantiene vigencia porque está basada en la valoración del ser humano y no únicamente en indicadores económicos. “Muchas corrientes ponen el acento en los números y dejan de lado a quienes verdaderamente deberían ser el centro de toda acción política: las personas”, afirmó.

El desafío de las nuevas generaciones

Durante la entrevista, Acuña también se refirió a las dificultades que existen para acercar a los jóvenes a la participación política y comunitaria en una época marcada por las nuevas tecnologías y las redes sociales.

“El mundo actual tiende a fomentar el individualismo. Por eso es fundamental escuchar a los jóvenes, comprender sus inquietudes y construir espacios donde puedan ser protagonistas”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre los niveles de angustia e incertidumbre que atraviesan muchos jóvenes y consideró necesario generar ámbitos de encuentro que permitan fortalecer los lazos sociales.

Un encuentro de formación y reflexión

El historiador destacó el encuentro desarrollado en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Nueve de Julio, organizado por el Movimiento Justicialista Nuevejuliense, donde participaron dirigentes, militantes y vecinos interesados en debatir sobre el presente y el futuro del movimiento.

En ese marco valoró la presencia del senador bonaerense Germán Lago y el trabajo que se viene realizando en materia de formación política y doctrinaria.

“Estos espacios buscan interpretar los tiempos que vivimos. Como planteaba Juan Domingo Perón, las doctrinas deben actualizarse permanentemente. No se trata de repetir experiencias del pasado, sino de sostener principios y adaptarlos a las nuevas realidades”, explicó.

Mirar hacia el futuro

Acuña remarcó que el peronismo debe proyectarse hacia el futuro y no quedar reducido a una mirada nostálgica de la historia.

“El peronismo no es volver atrás. Es pensar cómo construir respuestas para los problemas actuales manteniendo valores como la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, indicó.

En ese sentido, consideró que el momento actual requiere más diálogo, escucha y construcción colectiva que discusiones electorales. “Es tiempo de trabajar junto a la comunidad, unir voluntades y generar consensos”, afirmó.

Recuperar la cultura del encuentro

Sobre el final de la entrevista, Acuña definió al encuentro realizado en Nueve de Julio como una jornada “muy cálida, fraternal y humana”, y sostuvo que ese tipo de iniciativas son fundamentales para fortalecer el tejido social.

“Argentina necesita recuperar la cultura del encuentro, el diálogo y la fraternidad. La mayoría de los argentinos quiere vivir en una sociedad más unida y con mayores oportunidades para todos”, concluyó.