Dudignac celebró el Día del Bombero Voluntario con un emotivo reconocimiento a su cuerpo activo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La comunidad de Dudignac conmemoró el Día del Bombero Voluntario con un acto que reunió a autoridades, integrantes del cuartel, familiares y vecinos, en una jornada dedicada a reconocer la vocación de servicio y el compromiso de quienes integran la institución.

La ceremonia reunió a autoridades locales, integrantes del cuerpo activo, familiares y vecinos. Participaron la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por la secretaria de Hacienda, Laura De Pierro, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, además, asistió el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Luis Moos.

Durante la ceremonia, el jefe del Cuerpo Activo, Enrique Auza, destacó la labor que los bomberos realizan diariamente y agradeció el acompañamiento de la comunidad, fundamental para el crecimiento y sostenimiento de la entidad.

Por su parte, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, felicitó a los integrantes del cuartel por su entrega y compromiso permanente, subrayando el rol esencial que cumplen en la atención de emergencias y en la protección de los vecinos. Además, puso en contexto el rol de la familia de acompañamiento en la labor y sosten de una actividad cargada de sacrificios por la vocación de servicio.

El acto incluyó reconocimientos y momentos de homenaje para quienes forman parte de la historia de la institución, reafirmando el vínculo entre los bomberos voluntarios y la comunidad de Dudignac.

La celebración concluyó en un clima de emoción y gratitud, destacando una vez más el valor del trabajo solidario que caracteriza a los bomberos voluntarios.

La comunidad de Dudignac conmemoró el Día del Bombero Voluntario con un acto que reunió a autoridades, integrantes del cuartel, familiares y vecinos, en una jornada dedicada a reconocer la vocación de servicio y el compromiso de quienes integran la institución.

La ceremonia reunió a autoridades locales, integrantes del cuerpo activo, familiares y vecinos. Participaron la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por la secretaria de Hacienda, Laura De Pierro, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi; la Delegada Municipal, Hermita Gómez, además del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Luis Moos.

Durante la ceremonia, el jefe del Cuerpo Activo, Enrique Auza, destacó la labor que los bomberos realizan diariamente y agradeció el acompañamiento de la comunidad, fundamental para el crecimiento y sostenimiento de la entidad.

Por su parte, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, felicitó a los integrantes del cuartel por su entrega y compromiso permanente, subrayando el rol esencial que cumplen en la atención de emergencias y en la protección de los vecinos.

El acto incluyó reconocimientos y momentos de homenaje para quienes forman parte de la historia de la institución, reafirmando el vínculo entre los bomberos voluntarios y la comunidad de Dudignac.

La celebración concluyó en un clima de emoción y gratitud, destacando una vez más el valor del trabajo solidario que caracteriza a los bomberos voluntarios.

Si me pasás las frases o un resumen de cada discurso, la convierto en una nota periodística completa con citas textuales.