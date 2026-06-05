La Provincia decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo tras el fallecimiento del músico y compositor Carlos “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. La medida fue dispuesta por el gobernador Axel Kicillof mediante el decreto 2026-622 y comenzó a regir este viernes.

Durante el período de duelo, la bandera bonaerense permanecerá izada a media asta en todos los edificios de la administración pública provincial. Asimismo, el Ejecutivo invitó a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios bonaerenses, a adoptar disposiciones similares en homenaje al artista.

Según el decreto, Solari falleció a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó. La noticia generó una profunda conmoción entre seguidores, referentes culturales y dirigentes políticos de todo el país.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno provincial destacó que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota “se convirtió en una figura central del rock argentino y un referente de la cultura nacional que supo trascender generaciones”, además de haber construido “una conexión extraordinaria con su público”.

El texto oficial también resalta el valor artístico de su obra, al señalar que sus canciones combinaron “rebeldía, reflexión y poesía”, transformándose en símbolos culturales para distintas generaciones de argentinos.

Además de su legado musical, la Provincia ponderó el compromiso social del artista. En ese sentido, sostuvo que su “constante compromiso con el bienestar del pueblo y la justicia social” lo convirtió en un representante del pensamiento popular y en un defensor de los sectores más vulnerables.

La repercusión de la noticia tuvo eco inmediato en distintos municipios. Entre los primeros en adherir al duelo se ubicó la Municipalidad de La Plata, ciudad donde Solari cursó estudios y dio origen junto a otros músicos a la histórica banda Los Redonditos de Ricota. El intendente Julio Alak decretó también tres días de duelo. Una medida similar fue adoptada en Ituzaingó, distrito donde el músico residía.

Desde el Gobierno bonaerense expresaron que el fallecimiento de Solari provoca “un profundo dolor en los bonaerenses” y señalaron que el duelo busca manifestar “las condolencias y solidaridad del pueblo de la Provincia, acompañando a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

La despedida al artista está prevista para este domingo en el Parque Domínico, en Avellaneda, mientras miles de seguidores continúan realizando homenajes espontáneos en distintos puntos del país.