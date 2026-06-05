La misteriosa Bujía de Coso: el hallazgo que desafió la historia y alimentó décadas de teorías

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Uno de los enigmas arqueológicos más difundidos del siglo XX continúa despertando curiosidad entre aficionados a la historia y los misterios. Se trata de la denominada “Bujía de Coso”, un objeto hallado en 1961 en la región desértica de Coso Range, California, que durante décadas fue presentado como una evidencia de tecnología avanzada en tiempos remotos.

La historia comenzó cuando tres buscadores aficionados de minerales recorrían la zona en busca de geodas, formaciones rocosas que suelen contener cristales en su interior. Durante la exploración encontraron una roca de aspecto inusual y decidieron abrirla. En su interior apareció un objeto metálico que, según observaron, tenía un notable parecido con una bujía moderna.

El descubrimiento llamó rápidamente la atención de coleccionistas y entusiastas de los fenómenos inexplicables. En poco tiempo comenzaron a circular versiones que aseguraban que la roca tenía una antigüedad cercana a los 500.000 años. De ser cierto, el hallazgo representaría un desafío directo a la cronología histórica aceptada, ya que las bujías forman parte de los motores de combustión interna desarrollados entre los siglos XIX y XX.

La aparente contradicción dio origen a numerosas teorías. Algunos sostuvieron que el objeto podía ser evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada desaparecida antes de la historia registrada. Otros sugirieron la intervención de visitantes extraterrestres o la existencia de conocimientos perdidos tras antiguas catástrofes.

Con el paso del tiempo, sin embargo, especialistas en mecánica comenzaron a analizar las imágenes del artefacto y encontraron similitudes notables con modelos de bujías fabricados durante la década de 1920. Algunos investigadores señalaron incluso que el diseño coincidía con antiguos modelos utilizados en vehículos y maquinaria agrícola de la época.

La geología también aportó una explicación clave. Diversos expertos indicaron que el material que rodeaba la pieza no parecía una roca prehistórica, sino una concreción mineral. Este tipo de formación se produce cuando minerales presentes en el agua y el suelo se acumulan gradualmente alrededor de un objeto enterrado.

En regiones desérticas como Coso Range, las condiciones ambientales favorecen la rápida formación de estas capas endurecidas. Como resultado, elementos relativamente modernos pueden quedar encapsulados en estructuras que aparentan una antigüedad mucho mayor de la real.

Otro aspecto que debilitó las teorías extraordinarias fue la ausencia de estudios científicos concluyentes sobre la supuesta edad del hallazgo. La cifra de 500.000 años nunca fue respaldada por una datación rigurosa y comenzó a difundirse principalmente a través de publicaciones dedicadas a misterios y fenómenos inexplicables.

A pesar de ello, la Bujía de Coso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de los llamados “artefactos fuera de lugar”, objetos que aparentemente contradicen los conocimientos históricos y arqueológicos establecidos.

Actualmente, la mayoría de arqueólogos, geólogos e historiadores coinciden en que la explicación más probable es que se trata de una bujía del siglo XX recubierta por depósitos minerales naturales. No obstante, el caso sigue siendo una referencia obligada en documentales, libros y debates sobre misterios históricos.

Más allá de la controversia sobre su origen, la historia de la Bujía de Coso refleja el permanente interés humano por lo desconocido y demuestra cómo un hallazgo aparentemente común puede transformarse en una leyenda cuando la imaginación, la especulación y la falta de información se combinan para construir uno de los enigmas más populares de la arqueología moderna.