Inclusión y autonomía: jornada provincial por el Día Mundial de la Tecnología Asistiva

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del Día Mundial de la Tecnología Asistiva, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó una jornada de reflexión y concientización sobre la importancia del acceso inclusivo a herramientas tecnológicas de asistencia, fundamentales para promover la autonomía y la plena participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana.

La actividad, denominada “Desbloquear lo cotidiano es un derecho”, fue organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes de organizaciones sociales y referentes vinculados a la temática de la discapacidad y la accesibilidad.

El encuentro estuvo encabezado por la subsecretaria de Políticas Sociales y presidenta del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (CoProDis), Bernarda Meglia, quien destacó la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a garantizar derechos. “Es fundamental la conmemoración de esta fecha en tiempos en donde el Estado nacional ha decidido abandonar a muchos argentinos y argentinas que necesitan apoyo y acompañamiento”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que desde la Provincia de Buenos Aires se mantiene un trabajo articulado a través de distintos programas del Ministerio y del CoProDis para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Asimismo, remarcó que estas políticas deben construirse con la participación activa de quienes forman parte del colectivo y desde una perspectiva basada en los derechos humanos.

“Es imprescindible seguir trabajando la temática bajo un enfoque de derechos. El primer paso es romper barreras, y eso ocurre cuando un gobierno escucha, articula y planifica junto a los distintos actores”, afirmó Meglia durante su exposición.

La jornada también contó con la participación de la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, Lourdes Farías; la coordinadora regional de CILSA La Plata, Analía Ricciardiello; y el vicepresidente de la Asociación Azul y asesor de la organización internacional ATScale, Juan Cobeñas.

Farías advirtió sobre el impacto que tienen las políticas nacionales en distintos sectores de la comunidad y llamó a sostener una mirada social de la discapacidad. “Hoy volvimos a discutir derechos básicos como la provisión de medicamentos. Debemos seguir concibiendo la discapacidad desde un modelo social que no piense a la persona como alguien con una enfermedad”, señaló.

Por su parte, Ricciardiello destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las organizaciones y las instituciones para ampliar el acceso a la tecnología asistiva. Además, subrayó que la accesibilidad debe ser un criterio transversal en la producción de contenidos y servicios.

En tanto, Cobeñas resaltó el impacto transformador que tienen estas herramientas en la vida de las personas. “Hay un antes y un después con los dispositivos de ayuda. Estas tecnologías cambian la vida de quienes las necesitan”, afirmó.

Durante el encuentro también se compartieron testimonios de usuarios de dispositivos de asistencia, quienes relataron cómo estas herramientas contribuyen a mejorar su calidad de vida y su independencia.

Participaron además el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, y representantes de diversas organizaciones y asociaciones que trabajan junto al gobierno provincial en el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas.

El Día Mundial de la Tecnología Asistiva se conmemora cada 4 de junio desde 2024. La iniciativa fue impulsada por una coalición global integrada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas y la agencia ATScale, bajo el lema “Unlock The Everyday” (“Desbloquear lo cotidiano”).

La tecnología asistiva comprende equipos, dispositivos, software y servicios destinados a aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Entre ellos se encuentran audífonos, sillas de ruedas, prótesis, gafas y diversas herramientas digitales de apoyo, cuyo acceso resulta clave para garantizar una sociedad más inclusiva y equitativa.