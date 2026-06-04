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Las ballenas ya se dejan ver frente a Necochea y marcan el inicio de la temporada

Quienes se acercan a la costa para observarlas reciben la misma recomendación de siempre: mirar desde una distancia segura y no interferir con su comportamiento. Así el espectáculo natural puede disfrutarse sin alterar la vida de estos gigantes del mar.

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Los primeros ejemplares de ballena franca austral ya aparecen frente a las costas de Necochea y anticipan el comienzo del avistaje en el sudeste bonaerense. En las últimas horas fueron vistas mar adentro, a unos 600 metros de la orilla, mientras sus soplidos y siluetas cautivaban a vecinos y turistas que paseaban por la playa. Drones de Ecos Diarios captaron desde el aire el paso tranquilo de los cetáceos en aguas cercanas a la ciudad. La escena se repite cada año en esta época, cuando las ballenas inician sus rutas migratorias. Aunque la Patagonia sigue siendo el principal destino, los avistajes en la costa bonaerense son cada vez más habituales y Necochea se suma a ese circuito.

 

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