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El Senado debate el fin de la Zona Fría y el gas aumentará hasta 100%

El cambio clave es que el subsidio ya no se aplicará sobre el total de la factura, sino solo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, el PIST, que representa un tercio de la boleta

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El Senado tratará en los próximos días el proyecto que restringe la “Zona Fría” y recorta los subsidios al gas. El Gobierno de Javier Milei busca ahorrar $250.000 millones y asegura que mantendrá el beneficio solo para quienes cobren menos de tres Canastas Básicas, unos $4,4 millones mensuales. De aprobarse, quedarían afuera Buenos Aires, salvo Patagones, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Serían 3,3 millones de hogares. Solo en provincia de Buenos Aires perderían el descuento 1,24 millones de usuarios de 94 municipios y su factura subiría entre 40% y 100%. Las provincias que sigan en el régimen también tendrán aumentos de cerca de 25%.

. Así, un usuario que hoy paga $60.000 pasaría a pagar $87.500 con el nuevo esquema, contra $102.000 sin subsidio.

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