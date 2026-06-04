El Senado debate el fin de la Zona Fría y el gas aumentará hasta 100%

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El Senado tratará en los próximos días el proyecto que restringe la “Zona Fría” y recorta los subsidios al gas. El Gobierno de Javier Milei busca ahorrar $250.000 millones y asegura que mantendrá el beneficio solo para quienes cobren menos de tres Canastas Básicas, unos $4,4 millones mensuales. De aprobarse, quedarían afuera Buenos Aires, salvo Patagones, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Serían 3,3 millones de hogares. Solo en provincia de Buenos Aires perderían el descuento 1,24 millones de usuarios de 94 municipios y su factura subiría entre 40% y 100%. Las provincias que sigan en el régimen también tendrán aumentos de cerca de 25%.

. Así, un usuario que hoy paga $60.000 pasaría a pagar $87.500 con el nuevo esquema, contra $102.000 sin subsidio.