Provincia rechaza la reforma de Nación y mantiene la VTV fuera de los talleres privados

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la administración bonaerense de no adherir a la reforma impulsada por el presidente Javier Milei para modificar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Mientras la Casa Rosada avanza con una política de desregulación que permite a talleres mecánicos, concesionarias e importadores realizar las inspecciones obligatorias de los vehículos, el gobierno provincial ratificó que mantendrá vigente el esquema actual y continuará exigiendo que las verificaciones se realicen exclusivamente en las plantas habilitadas para tal fin.

De esta manera, los conductores bonaerenses no podrán acceder al nuevo sistema promovido por Nación, ya que la implementación efectiva de la normativa depende de la adhesión de cada jurisdicción.

La reforma comenzó a avanzar luego de que la Justicia levantara una medida cautelar que frenaba su aplicación. A partir de esa resolución quedó habilitado el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una plataforma destinada a incorporar nuevos prestadores para realizar los controles técnicos.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el objetivo es ampliar la oferta de servicios, fomentar la competencia y eliminar la exclusividad que históricamente tuvieron las plantas verificadoras. Según la normativa, cualquier establecimiento que demuestre capacidad técnica y cumpla con los requisitos exigidos podrá solicitar su incorporación al registro.

Sin embargo, la provincia de Buenos Aires resolvió no acompañar la iniciativa y preservar el sistema vigente. La decisión refleja una diferencia de criterio con la estrategia desreguladora impulsada por la gestión libertaria, que busca reducir restricciones y ampliar la participación de actores privados en distintos servicios.

Nuevos plazos para la revisión técnica

La reforma nacional también modificó los plazos para realizar las inspecciones técnicas en vehículos particulares. De acuerdo con el nuevo esquema, los automóviles cero kilómetro deberán efectuar su primera revisión a los cinco años de su patentamiento.

Posteriormente, y hasta alcanzar los diez años de antigüedad, los controles serán obligatorios cada dos años. Una vez superada esa edad, la verificación volverá a ser anual.

No obstante, estos cambios tampoco tendrán impacto inmediato en territorio bonaerense, donde continúan vigentes las condiciones establecidas por la normativa provincial.

Costos y sanciones

Actualmente, la tarifa de la VTV para vehículos particulares en la provincia de Buenos Aires asciende a $97.057, IVA incluido. Además, quienes circulen sin la verificación al día se exponen a multas que pueden superar los $1,8 millones, según la normativa vigente.

La continuidad del sistema actual implica que los automovilistas bonaerenses deberán seguir realizando el trámite bajo las condiciones y plazos establecidos por la Provincia, independientemente de las modificaciones implementadas a nivel nacional.

Críticas desde la oposición

La reforma también generó cuestionamientos desde sectores de la oposición. La presidenta del bloque Fuerza Patria en la Legislatura porteña, Claudia Neira, criticó la iniciativa a través de sus redes sociales y advirtió sobre una eventual falta de regulación en los precios.

“LLA y el PRO te quieren cobrar la VTV sin un límite de precio. Usan la ‘libertad’ para poder cobrarte lo que quieren”, expresó la legisladora al referirse al nuevo esquema promovido por el Gobierno nacional.

Con esta decisión, la provincia de Buenos Aires marca distancia de una de las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei y mantiene sin cambios un sistema que considera clave para el control y la fiscalización de la seguridad vehicular en el distrito más poblado del país.