IOMA canceló la deuda reconocida con el Hospital Garrahan y afirma que no debe nada

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El Instituto de Obra Médico Asistencial pagó más de 1230 millones de pesos al Hospital de Pediatría Garrahan y aseguró que con ese monto saldó toda la deuda que reconoce con el centro de salud. Se trata del 15% de los más de 9000 millones que el hospital le reclamaba a la obra social de los estatales bonaerenses. Según informó IOMA, el monto enviado corresponde a los fondos adeudados que resultaron válidos tras una auditoría interna. El 85% restante no fue abonado porque, de acuerdo al análisis del Instituto, corresponde a prestaciones no facturadas, ya pagadas o que no cuentan con el respaldo suficiente para acreditar que se brindaron.

Con el pago realizado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sostiene que en este momento la deuda de IOMA con el Garrahan es cero. Desde la dirección del hospital habían exigido al gobierno de Axel Kicillof la cancelación total de los más de 9000 millones reclamados, reclamo que se sumó a críticas del gobierno nacional y de sectores de la oposición por la falta de pagos.