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Asumió el nuevo titular del área de Gestión Ambiental

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió al nuevo director general de Gestión Ambiental del municipio, Marcelo Unsain, quien tendrá a su cargo la coordinación y funcionamiento de la planta de separación de residuos

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La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió al nuevo director general de Gestión Ambiental del municipio, Marcelo Unsain, quien tendrá a su cargo la coordinación y funcionamiento de la planta de separación de residuos, en reemplazo de María Angélica Merlino.
Unsain es Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo y cuenta con una amplia trayectoria en gestión operativa, logística pesada y procesos industriales, experiencia que aportará al fortalecimiento de las políticas ambientales que lleva adelante el municipio.
Durante el encuentro, la jefa comunal impartió las directivas para avanzar en la mejora de los circuitos de trabajo y profundizar las acciones que se vienen desarrollando en materia de recuperación y valorización de materiales, como así también la promoción de campañas activas de separación responsable y compostaje.
En este sentido, se destacó especialmente el rol de los vecinos, quienes constituyen un eslabón clave dentro de toda la cadena de gestión ambiental.
La nueva etapa buscará consolidar un sistema más eficiente, promoviendo una mayor participación comunitaria y optimizando los recursos destinados a la gestión de los residuos urbanos.

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