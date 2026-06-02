Segundo taller gratuito para que adultos mayores aprendan a usar el celular

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, desarró hoy la segunda jornada del taller gratuito “Conectando Generaciones”, una propuesta destinada a adultos mayores de 60 años que deseen incorporar herramientas básicas para el uso del celular y las redes sociales.

La iniciativa se desarrolló en la sede de la Universidad Popular con el objetivo continuar brindando conocimientos prácticos que permitan a los participantes desenvolverse con mayor autonomía en el entorno digital, facilitando la comunicación y el acceso a servicios.

El proyecto cuenta además con la participación de estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°7, quienes acompañan el proceso de aprendizaje, promoviendo un intercambio intergeneracional que enriquece la experiencia de formación.