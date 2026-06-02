martes, junio 2, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
martes, junio 2, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
General

Segundo taller gratuito para que adultos mayores aprendan a usar el celular

El proyecto cuenta además con la participación de estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°7, quienes acompañan el proceso de aprendizaje

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, desarró hoy la segunda jornada del taller gratuito “Conectando Generaciones”, una propuesta destinada a adultos mayores de 60 años que deseen incorporar herramientas básicas para el uso del celular y las redes sociales.

La iniciativa se desarrolló en la sede de la Universidad Popular con el objetivo continuar brindando conocimientos prácticos que permitan a los participantes desenvolverse con mayor autonomía en el entorno digital, facilitando la comunicación y el acceso a servicios.

El proyecto cuenta además con la participación de estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°7, quienes acompañan el proceso de aprendizaje, promoviendo un intercambio intergeneracional que enriquece la experiencia de formación.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6240

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR