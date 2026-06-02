Dudignac: curso gratuito de Manipulación de Alimentos

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Bromatología y en articulación con la Delegación Municipal de Dudignac, invita a la comunidad a participar del curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, una capacitación destinada a fortalecer las buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria.

La propuesta se desarrollará los días 22, 23, 24 y 25 de junio, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, en la Delegación Municipal de Dudignac.

Asimismo, el 26 de junio se llevará a cabo una jornada especial sobre alimentación libre de gluten, orientada a brindar herramientas y conocimientos sobre la elaboración y manipulación segura de alimentos aptos para personas con celiaquía.

La capacitación está dirigida a trabajadores gastronómicos, emprendedores del rubro alimenticio, comerciantes y público en general interesado en adquirir conocimientos fundamentales para garantizar la inocuidad de los alimentos.

La inscripción deberá realizarse de manera online a través del sitio web municipal www.9dejulio.gov.ar. Se recuerda que la asistencia es obligatoria para quienes se inscriban, dado que el curso contempla contenidos teóricos y prácticos necesarios para la certificación correspondiente.

Desde el Municipio se continúa promoviendo acciones de formación y concientización que contribuyan al cuidado de la salud pública y a la mejora de las condiciones de elaboración y comercialización de alimentos en todo el distrito.

Informes e inscripción: www.9dejulio.gov.ar.