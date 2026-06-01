Se recuerda la línea de atención para reclamos vecinales

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La Municipalidad de Nueve de Julio recordó a la comunidad que continúa vigente la línea de atención destinada a recepcionar reclamos vecinales de manera rápida y directa, facilitando la comunicación entre los ciudadanos y las distintas áreas municipales.

A través del número 2317-581111, los vecinos pueden realizar consultas o informar inconvenientes vinculados a servicios públicos. El canal funciona de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y la atención se brinda exclusivamente mediante WhatsApp.

Entre los temas que pueden gestionarse por esta vía se encuentran reclamos relacionados con recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y salud, entre otros servicios municipales.

Desde el municipio destacaron que esta herramienta busca optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer el vínculo con la comunidad y brindar una alternativa accesible para canalizar necesidades y resolver problemáticas cotidianas de manera más eficiente.

Asimismo, se invitó a los vecinos a utilizar este medio de contacto para colaborar con la detección temprana de inconvenientes y contribuir al mejoramiento de los servicios que se prestan en todo el distrito.