La pregunta que atravesó el Congreso de FOPEA: cómo sostener la esencia del periodismo

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La convivencia entre el periodismo y la inteligencia artificial, la disputa por la atención de las audiencias, la expansión de la desinformación, las amenazas a la libertad de expresión y la búsqueda de nuevos modelos de sostenibilidad para los medios fueron algunos de los ejes que atravesaron el 15° Congreso de Periodismo Multiplataforma organizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Durante dos jornadas realizadas en la Universidad Blas Pascal de Córdoba, más de 400 periodistas, comunicadores y estudiantes participaron de una agenda integrada por 25 paneles, talleres, entrevistas y espacios de formación que pusieron en discusión el presente y el futuro de la profesión.

En la apertura, el presidente de FOPEA, Fernando Stanich, definió al encuentro como una forma de resistencia democrática frente a un contexto desafiante para el periodismo.

“Este es el mejor acto de resistencia democrática que podemos hacer. Aprender, capacitarnos y debatir sobre lo que nos pasa es hoy el único escudo con el que contamos para defendernos”, sostuvo.

Stanich advirtió sobre los desafíos que enfrenta la actividad, desde la crisis económica de los medios y los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias hasta el impacto de las nuevas tecnologías. Sin embargo, remarcó que existen cuestiones sobre las que el periodismo tiene la obligación de actuar: “El deterioro de la libertad de expresión, las nuevas formas de silenciamiento, el divorcio con la sociedad y la desinformación. No puede haber una sociedad con libertad de expresión con una prensa amordazada”.

En ese marco también se presentó el último informe del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, que registró un récord de ataques contra periodistas durante 2025, principalmente provenientes del poder político.

Del Mundial a las redacciones

La apertura del Congreso tuvo un tono futbolero con la charla “Periodismo en la cancha: cómo se cuenta el Mundial desde la mirada argentina”, protagonizada por Miguel Ángel “Tití” Fernández y Joaquín Balbis, jefe de Deportes de La Voz.

Antes de comenzar, Fernández desplegó un papel guardado entre sus pertenencias y bromeó con el auditorio: “Esto no es IA”. Luego compartió su mirada sobre las posibilidades de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo y destacó la gestión de Lionel Scaloni.

Ambos periodistas repasaron la evolución de las coberturas deportivas a partir de los cambios tecnológicos y coincidieron en que la formación profesional sigue siendo el principal capital de cualquier periodista. Estudiar, aprender idiomas, recorrer el país, trabajar en equipo y aprovechar las herramientas digitales fueron algunas de las recomendaciones compartidas con los asistentes.

“La credibilidad se construye a partir de una conducta”, sintetizó Balbis.

El detrás de escena de las investigaciones

La cocina de las investigaciones periodísticas también tuvo un espacio destacado. En el conversatorio sobre el denominado “caso Adorni”, Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell reconstruyeron el recorrido de una investigación desde la aparición de un dato hasta su publicación.

“Es un caso muy simbólico para contar este momento del periodismo”, explicó Rodríguez Yebra. Según señaló, la investigación condensó muchos de los desafíos actuales: la cobertura de presuntos hechos de corrupción, la irrupción tecnológica, el contexto político y las oleadas de desinformación amplificadas por las redes sociales.

Por su parte, Rodríguez Niell describió el trabajo colectivo realizado por el equipo periodístico para verificar y sostener la investigación.

La transformación de investigaciones en libros también fue tema de análisis. En una entrevista cruzada, Emilia Delfino, autora de La Generala, y Germán de los Santos, autor de Niños Sicarios, compartieron sus experiencias y coincidieron en que convertir una investigación periodística en una obra editorial exige tiempo, estructura y dedicación.

El valor humano frente a la revolución tecnológica

Uno de los debates centrales del Congreso giró alrededor del impacto de la inteligencia artificial y las nuevas formas de circulación de la información.

La periodista colombiana María Teresa Ronderos y Jorge Liotti, secretario de Redacción de Política de La Nación, reflexionaron sobre los profundos cambios sociales que están transformando la relación entre ciudadanía, política y medios de comunicación.

Liotti sostuvo que los procesos sociales actuales se explican cada vez más desde la sociedad hacia la dirigencia y no al revés. “Los políticos están desconcertados porque no pueden interpretar una sociedad que cambia y que cambia sin ellos”, afirmó.

Ronderos, referente internacional del periodismo de investigación, comparó la transformación provocada por las redes sociales con el impacto que tuvo la imprenta sobre el monopolio informativo de la Iglesia.

“La inteligencia artificial llega en un momento de crisis por la desinformación y en un contexto en el que las grandes plataformas son los nuevos mediadores de la información”, señaló.

Sin embargo, destacó que existe una dimensión del trabajo periodístico que continúa siendo irremplazable. “Las máquinas no reemplazarán las fuentes de los periodistas. La tecnología no cultiva relaciones de confianza. La información conectada con los seres humanos es lo más difícil de reproducir”, afirmó.

La tarea de verificar datos, distinguir rumores de información comprobada y aplicar criterios editoriales continúa siendo, según los expositores, un territorio esencialmente humano.

Nuevas narrativas para nuevas audiencias

La relación entre investigación periodística y nuevas audiencias también ocupó un lugar destacado en la agenda.

Camila Dolabjian y Joaquín Sánchez Mariño compartieron experiencias sobre cómo adaptar investigaciones complejas a formatos narrativos capaces de conectar con públicos diversos.

“Trabajo con aquello que el poder no quiere que se sepa y, a veces, con aquello que la sociedad tampoco quiere mirar”, explicó Dolabjian al referirse a sus investigaciones.

Sánchez Mariño destacó la importancia de la construcción narrativa: “Pensar cómo contar un conflicto es parte fundamental del trabajo. La primera línea es el alma de una historia”.

¿Quién promptea a quién?

El cierre del Congreso estuvo a cargo de Reynaldo Sietecase y Jairo Straccia, quienes dialogaron sobre la vigencia del oficio periodístico en el ecosistema digital bajo una pregunta provocadora: “¿Quién promptea a quién?”.

Straccia destacó la necesidad de desarrollar una actitud crítica frente a la sobreabundancia de contenidos digitales. “La pregunta ‘¿será real?’ es la que me protege y me obliga a detenerme unos segundos”, señaló.

Sietecase advirtió sobre los riesgos que enfrentan las democracias contemporáneas. “Estamos en una degradación sutil del sistema democrático. La investigación es reemplazada por la performance y el algoritmo al cronista”, afirmó.

Cuando concluyeron las actividades, la pregunta que atravesó gran parte de las jornadas siguió resonando entre los asistentes. Frente a la irrupción de nuevas tecnologías, plataformas y formas de consumo informativo, el Congreso dejó una conclusión compartida por periodistas de distintas generaciones: el valor humano de contar historias, construir confianza y verificar la verdad continúa siendo el corazón del periodismo y, quizá, su principal acto de resistencia.