Luchemos por la Vida impulsa acciones con escuelas durante la Semana Mundial para la Seguridad Vial

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En el marco de la Semana Mundial para la Seguridad Vial 2026, que se celebra del 25 al 29 de mayo bajo el lema internacional de promover desplazamientos más seguros para peatones y ciclistas, la Asociación Civil Luchemos por la Vida lleva adelante diversas actividades junto a instituciones educativas de todo el país.

El lanzamiento de las acciones se realizó junto a docentes y alumnos del Instituto Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el partido bonaerense de Moreno. Allí, integrantes de la organización brindaron el taller introductorio “Gente Joven por la Vida” y pusieron en marcha un proyecto de investigación sobre la seguridad vial en los entornos escolares.

Por segundo año consecutivo, Luchemos por la Vida trabaja junto a estudiantes de 6° año A y B de esa institución, quienes recorrieron las inmediaciones de la escuela para observar las condiciones del tránsito, el comportamiento de los distintos usuarios de la vía pública y el estado de la infraestructura vial. El objetivo es responder a una pregunta central: “¿Nos movemos seguros al llegar y al salir de la escuela?” y, a partir de los resultados obtenidos, elaborar propuestas y peticiones dirigidas a las autoridades competentes.

La experiencia ya había mostrado resultados concretos durante 2025, cuando alumnos de otros cursos detectaron diversos problemas de seguridad vial y reclamaron mejoras. Como consecuencia de esas gestiones, se modificó la velocidad máxima permitida para circular por la Avenida Libertador, aunque otros pedidos continúan pendientes de resolución.

Uno de los puntos críticos identificados se encuentra en la intersección de Avenida Libertador y Puente Márquez, frente al establecimiento educativo. Cada día, unos 1.200 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, junto a sus familias y más de un centenar de docentes, deben atravesar la Ruta Provincial 23 para acceder al instituto.

Según señalaron desde la organización, en el lugar no existen sendas peatonales adecuadas, muchos conductores no respetan los límites de velocidad y la falta de un semáforo para giros genera situaciones de alto riesgo, especialmente para quienes cruzan la avenida en horarios de ingreso y salida escolar.

A partir de las observaciones realizadas y de la reflexión conjunta sobre las situaciones detectadas, Luchemos por la Vida comprometió su acompañamiento a la comunidad educativa para impulsar mejoras que permitan garantizar una circulación más segura en el sector.

De manera paralela, la entidad desarrolla iniciativas similares en otras localidades argentinas con el propósito de concientizar sobre la importancia de la seguridad vial e impulsar transformaciones en la infraestructura urbana que favorezcan la protección de todos los usuarios de la vía pública, especialmente aquellos más vulnerables, como peatones y ciclistas.

Las actividades forman parte de la campaña internacional #CommitToAct y de las acciones de promoción de #SeguridadAPie, #SeguridadEnBici y #SafeWalkingAndCycling, que buscan reducir los riesgos en la movilidad cotidiana y fomentar ciudades más seguras y accesibles para todos.