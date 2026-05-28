La Provincia lanza el Premio Malvinas Argentinas para impulsar investigaciones sobre política exterior y soberanía

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó la primera edición del Premio Malvinas Argentinas, una iniciativa conjunta de los ministerios de Gobierno y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica orientada a promover investigaciones que contribuyan a repensar la política exterior argentina desde una perspectiva vinculada al desarrollo nacional, la soberanía y el impacto de las decisiones internacionales en el territorio bonaerense.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios y graduados de universidades nacionales o provinciales de todo el país que cursen o hayan cursado carreras como Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia, Geografía y otras disciplinas afines.

El certamen propone cinco ejes temáticos de investigación entre los cuales los participantes deberán seleccionar uno para desarrollar sus trabajos:

Transformaciones del sistema internacional y líneas de acción para una política exterior soberana.

Defensa nacional, construcción de capacidades estratégicas y protección de bienes comunes.

Instituciones, marcos normativos y planificación de la política exterior.

Sistema científico-tecnológico para el desarrollo.

Infraestructura estratégica y desarrollo.

La propuesta busca fomentar la producción de conocimiento y el debate académico en torno a los desafíos que enfrenta la Argentina en el escenario internacional, promoviendo aportes que fortalezcan una visión estratégica del desarrollo nacional.

El plazo para la presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto. Las evaluaciones estarán a cargo de un jurado integrado por especialistas e investigadores de reconocida trayectoria, mientras que los proyectos seleccionados se darán a conocer el 1 de octubre a través del sitio oficial del premio.

En cada uno de los ejes temáticos se otorgará un primer premio de 600 mil pesos, además de una mención especial de 400 mil pesos para los trabajos destacados.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse y consultar las bases y condiciones a través del sitio web oficial del Premio Malvinas Argentinas.

https://www.gba.gob.ar/ premiomalvinasargentinas, están disponibles las bases.