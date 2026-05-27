Tragedia vial en la Ruta 33: investigan las causas de un fatal impacto con dos muertes cerca de Saavedra

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Un trágico accidente vial ocurrido este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 33, en inmediaciones de Colonia San Martín, partido de Saavedra, dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos cuatro heridos.

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación, una camioneta utilitaria Renault Kangoo colisionó de frente contra un camión de gran porte. El impacto fue de tal magnitud que el transporte pesado terminó fuera de la calzada, sobre la banquina y contra el alambrado de un campo lindero, mientras que la Kangoo quedó destruida sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con la información brindada por los Bomberos Voluntarios de Tornquist, el llamado de emergencia se recibió a las 8.44 y rápidamente se desplegó un operativo de asistencia en el lugar del hecho.

Al arribar, los rescatistas encontraron un panorama devastador. Las dos víctimas fatales viajaban en el vehículo utilitario, según indicaron medios locales. Además, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud de Tornquist y Pigüé para recibir atención médica.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y dotaciones de bomberos, quienes realizaron tareas de rescate y ordenamiento del tránsito en la zona.

La Ruta 33 volvió a quedar en el centro de la preocupación por la seguridad vial. Según consignó Noticias Radio Reflejos, durante la jornada anterior ya se habían registrado otros dos accidentes sobre el mismo corredor que también involucraron camiones, aunque en esas ocasiones no hubo personas heridas.

Las autoridades intentan establecer las circunstancias exactas que desencadenaron el choque frontal, mientras continúan las pericias correspondientes.

Fuente: Agencia DIB