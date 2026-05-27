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Se prorrogó hasta el 30 de junio la convocatoria “Narremos MEMORIA”

La iniciativa de la UNLP convoca a estudiantes secundarios y universitarios bonaerenses a producir reels y podcasts sobre memoria, derechos humanos y participación juvenil

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La propuesta surge de una articulación entre la Prosecretaría de Medios y Publicaciones de la UNLP, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia bonaerense y la Unión de Estudiantes Secundarios. La iniciativa se desarrolla en el marco de los 50 años del golpe militar, cívico y eclesiástico de 1976.

La convocatoria invita a las juventudes a construir relatos propios sobre las luchas del pasado y del presente mediante la realización de reels y podcasts enfocados en derechos humanos, participación y memoria colectiva.

Podrán participar estudiantes de los últimos dos años del nivel secundario y estudiantes universitarios de entre 16 y 25 años que cursen en instituciones públicas o privadas de la provincia de Buenos Aires. Los proyectos podrán presentarse de manera individual o grupal, con un máximo de cuatro integrantes.

Las producciones deberán ser inéditas y contemplar una serie de cuatro episodios en formato audiovisual o sonoro. Para postularse, las y los interesados deberán presentar un resumen del proyecto junto a un episodio piloto a través del formulario disponible en el sitio web de la UNLP.

Los resultados se anunciarán el 30 de julio. En total, se seleccionarán seis proyectos ganadores que serán difundidos a través de los medios institucionales de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde la organización destacaron que la convocatoria busca promover narrativas críticas y comprometidas frente al negacionismo y los discursos de odio, alentando además la recuperación de historias locales, luchas juveniles y derechos conquistados que fortalezcan la participación comunitaria.

Las bases y condiciones completas pueden consultarse en las redes oficiales de Medios UNLP.

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