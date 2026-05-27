“Estamos trabajando para ganar la Provincia en 2027”: Petrecca profundiza el armado político en el interior bonaerense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El senador provincial y presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, ratificó su decisión de trabajar en la construcción de una alternativa política competitiva de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que ya se encuentra recorriendo el territorio bonaerense con el objetivo de consolidar un espacio amplio que permita “ganar la Provincia de Buenos Aires”.

“Si queremos ganar la provincia de Buenos Aires, solos no alcanza”, sostuvo el legislador, quien remarcó la necesidad de generar consensos y acuerdos entre los distintos sectores que comparten una visión de cambio para el futuro de la provincia.

En ese sentido, Petrecca planteó que la construcción política debe estar acompañada por una agenda concreta vinculada a la producción, el empleo, la seguridad, la educación y la modernización del Estado, con especial atención a las demandas de los sectores productivos del interior bonaerense.

La actividad desarrollada recientemente en Chacabuco reflejó esa estrategia de trabajo territorial. Junto al concejal del PRO Ignacio Orsini, recorrió empresas locales, dialogó con empresarios y trabajadores, y recogió de primera mano las inquietudes, necesidades y desafíos que enfrenta el entramado productivo de la región.

Durante la jornada, el senador destacó la importancia de volver a ubicar al interior productivo en el centro de la agenda provincial y promover políticas públicas que incentiven el desarrollo, la inversión y la generación de empleo genuino. Asimismo, valoró el compromiso de los dirigentes locales y la continuidad del trabajo político que el PRO y la UCR sostienen en Chacabuco desde 2015.

Como parte de su agenda en la ciudad, Petrecca también mantuvo una reunión con dirigentes locales, de la que participó el secretario legislativo del bloque de senadores PRO, Mauricio Viviani, donde analizaron la situación política y social de la provincia y los desafíos de cara a los próximos años.

Críticas a la gestión provincial

En sus declaraciones, el legislador cuestionó duramente la administración del gobernador Axel Kicillof, al considerar que la Provincia atraviesa problemas estructurales en materia de inseguridad, educación, salud y desarrollo económico.

“Cuando el gobernador tuvo millones y millones de fondos discrecionales que le mandaban Alberto Fernández y Sergio Massa, no hubo transformación”, afirmó Petrecca, al referirse a los recursos extraordinarios recibidos por la Provincia durante la gestión nacional anterior.

Según el senador, pese a contar con asistencia financiera significativa, la administración provincial no logró resolver los problemas de fondo que afectan a millones de bonaerenses.

Además, volvió a reclamar una discusión profunda sobre el esquema de distribución de recursos y sostuvo que Buenos Aires “aporta muchísimo más de lo que recibe”, por lo que consideró necesario avanzar hacia un sistema más justo y equitativo.

Construcción política para el futuro

Petrecca insistió en la necesidad de conformar una alternativa amplia y competitiva, recuperando el espíritu de diálogo y construcción colectiva que caracterizó a Juntos por el Cambio. En ese marco, convocó a todos los sectores que compartan el objetivo de impulsar transformaciones profundas y dejar atrás las políticas que, según afirmó, han frenado el desarrollo de la Provincia.

Finalmente, dejó una definición que comienza a ordenar el escenario político rumbo a los próximos años y sintetiza el objetivo de su espacio:

“Estamos trabajando para ganar la Provincia de Buenos Aires en 2027”.