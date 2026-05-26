Miramar: murió un hombre tras chocar contra un tractor que circulaba con las luces tapadas en plena Semana Mundial de la Seguridad Vial

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Un trágico accidente ocurrido en las últimas horas en cercanías de Miramar volvió a poner en foco las falencias en materia de seguridad vial, justo en el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, cuando municipios y organismos realizan campañas de prevención y concientización en rutas y ciudades de todo el país.

La víctima fue un hombre de 76 años, oriundo de Miramar, que murió decapitado este lunes por la noche tras chocar con su automóvil contra la parte trasera de un tractor que circulaba por la Ruta Provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20, cuando un Volkswagen Voyage impactó “por alcance” contra un tractor Deutz conducido por un peón rural que transportaba rollos de pastura compactada para hacienda mediante un pinche doble enganchado en la parte trasera.

Según determinaron los peritos que trabajaron en el lugar, los rollos tapaban completamente las luces traseras del tractor, lo que habría impedido que el automovilista detectara a tiempo la presencia del vehículo sobre la ruta.

Producto del violento impacto, uno de los pinches metálicos atravesó el parabrisas e impactó de lleno contra la cabeza del conductor del Voyage, provocándole la muerte en el acto.

El conductor del tractor, también oriundo de Miramar, fue aprehendido y quedó imputado por homicidio culposo. La investigación quedó en manos de la UFI N°11 de Delitos Culposos del Departamento Judicial Mar del Plata.

La tragedia generó conmoción en la región y volvió a encender las alarmas sobre la circulación de maquinaria agrícola en rutas provinciales sin las condiciones adecuadas de visibilidad y señalización, especialmente en horarios nocturnos o de escasa visibilidad.

El hecho adquiere aún mayor impacto por producirse durante la Semana Mundial de la Seguridad Vial, período en el que distintos municipios bonaerenses y organismos de tránsito llevan adelante campañas para promover el uso responsable de las rutas, la correcta señalización de vehículos y la prevención de accidentes.