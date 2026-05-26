Frenaron a un conductor alcoholizado que zigzagueaba en la Autopista Buenos Aires – La Plata

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Un conductor con un severo cuadro de intoxicación alcohólica fue interceptado este martes por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el Peaje de Hudson, luego de circular a alta velocidad y realizando maniobras en zigzag sobre la Autopista Buenos Aires – La Plata, en medio de la intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad en la región.

El operativo fue llevado adelante por personal de fiscalización de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial en conjunto con AUBASA. Según informaron desde la cartera provincial, el vehículo fue detectado entre los kilómetros 20 y 30 de la traza realizando desplazamientos peligrosos de un carril a otro, poniendo en riesgo tanto su vida como la de otros automovilistas.

Finalmente, al arribar al Peaje de Hudson, los agentes lograron detener al conductor y le practicaron el correspondiente test de alcoholemia. El resultado arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima del límite permitido para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

Ante la infracción, las autoridades procedieron a la retención de la licencia de conducir y al labrado del acta correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, remarcaron la gravedad de este tipo de conductas, especialmente en contextos climáticos adversos como los registrados durante la jornada.

“Con niebla y alcohol al volante, el riesgo de tragedia se multiplica. Por eso seguimos reforzando controles en rutas y autopistas para cuidar la vida de las y los bonaerenses”, señalaron desde la cartera provincial.

El hecho volvió a poner en agenda la importancia de los controles viales y de la conducción responsable, especialmente durante jornadas con baja visibilidad, donde cualquier imprudencia puede derivar en consecuencias fatales.