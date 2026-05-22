Silvina Vaccarezza presentó un proyecto para crear un índice de transitabilidad de caminos rurales en la Provincia

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La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para crear el Índice de Transitabilidad de Caminos Rurales (ITCR), una herramienta que permitirá evaluar de manera objetiva el estado de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires y mejorar la distribución de fondos destinados a infraestructura vial.

La iniciativa propone incorporar este nuevo índice a la Ley 13.010 y establece que deberá confeccionarse a partir de parámetros técnicos y medibles. Entre ellos se contemplan el escurrimiento del agua, el abovedado, el estado de la calzada, la capacidad para soportar carga pesada, la conectividad y las obras accesorias presentes en cada camino rural.

Además, el proyecto prevé la creación de un Consejo Asesor de Caminos Rurales, integrado por representantes del Estado provincial y entidades agropecuarias. Este organismo tendrá la función de elaborar estadísticas y diagnósticos regionales, confeccionar el índice y publicar un ranking de gestión de caminos rurales a nivel provincial.

“Los caminos rurales son fundamentales para la producción, la educación y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Necesitamos contar con herramientas objetivas que permitan saber en qué estado están y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan”, expresó la legisladora oriunda de Alberti.

La propuesta también habilita la posibilidad de firmar convenios con universidades nacionales para desarrollar herramientas tecnológicas que permitan reportar incidencias viales en tiempo real, facilitando la participación de productores y transportistas.

Otro de los puntos centrales establece que el Índice de Transitabilidad deberá publicarse cada 180 días en sitios web oficiales de la Provincia, garantizando acceso público a la información y mayor transparencia en la planificación de obras.

En los fundamentos del proyecto, Vaccarezza sostuvo que la iniciativa apunta a generar “un sistema de indicadores técnicos estandarizados y de acceso público” que permita no solo conocer el estado de los caminos rurales, sino también orientar la asignación de recursos y la ejecución de obras tanto provinciales como municipales.

Asimismo, remarcó la necesidad de que “el contribuyente rural sienta que el impuesto que paga tiene una contraprestación medible y auditable”.