La Plata fue sede de una Jornada por la Paz y los Derechos de la Infancia

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La Jornada por la Paz y los Derechos de la Infancia se realizó en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en calle 48 Nº 530 entre 5 y 6 de la ciudad de La Plata, en una tarde atravesada por el compromiso, la reflexión y la participación activa de las infancias.

La actividad contó con la disertación del Dr. Alejandro D’Alessandro, quien estuvo acompañado por la Misionera de la Paz Cecilia Rossi. Durante el encuentro se abordaron distintas temáticas vinculadas a los derechos humanos, la cultura de paz y la necesidad de construir espacios de protección y escucha para niñas, niños y adolescentes.

“Defender a las niñas y niños no es solo una tarea legal o educativa, es un acto de fidelidad a lo humano”, fue una de las reflexiones que atravesó la jornada, en un clima donde las palabras se transformaron en un llamado concreto al compromiso social.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de los niños y niñas presentes, quienes compartieron mensajes, canciones y reflexiones vinculadas a la paz. Sus intervenciones dejaron en claro que la paz no se impone: se aprende, se transmite y se siembra desde los primeros años de vida. También participaron docentes y directivos de jardines de infantes, reafirmando desde las aulas el compromiso con una infancia protegida y escuchada.

Durante el encuentro, además, se destacó la intervención de Leonardo Gabriel Pigliacampi, quien agradeció a los presentes y especialmente al presidente y vicepresidente del Movimiento Internacional Acción de Paz, al Dr. Alejandro D’Alessandro y al actor Aldo Gómez, por la invitación y el espacio brindado para presentar oficialmente el proyecto de la “Sillita Verde” y el alcance internacional de la iniciativa.

La jornada fue organizada por el Rincón de Infancias “Semillitas para la Paz”, espacio que impulsa acciones orientadas a promover valores de solidaridad, amor, resiliencia y conciencia social desde las infancias.

El encuentro concluyó con un mensaje de esperanza y la certeza de que, a través del trabajo colectivo y el compromiso comunitario, es posible construir una sociedad donde la verdad sobre la infancia no solo se escuche, sino que también se transforme en acción concreta para un mundo con más felicidad y paz.