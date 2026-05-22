El agro impulsa una campaña histórica con cosecha de 163 millones de toneladas

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El Gobierno nacional anunció que la campaña agrícola 2025/26 alcanzó un récord histórico de producción con una cosecha total de 163,2 millones de toneladas correspondientes a los seis principales cultivos del país.

La cifra representa un incremento del 21,25% en comparación con el ciclo anterior, según datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó a través de sus redes sociales el desempeño del sector agropecuario y remarcó que se trata del mayor volumen registrado hasta el momento.

Entre los cultivos más relevantes, la soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea. En tanto, el maíz registró una cosecha de 70 millones de toneladas, lo que representa un récord en las últimas dos décadas, con un rinde promedio de 72 qq/ha.

Además, el girasol marcó un máximo histórico con 7,4 millones de toneladas y un rendimiento promedio nacional de 23,4 qq/ha.

El trigo también logró un récord de producción al alcanzar las 27,9 millones de toneladas, mientras que la cebada totalizó 5,6 millones y el sorgo llegó a 2,4 millones de toneladas.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron que estos resultados reflejan una fuerte recuperación del sector agrícola, impulsada por mejores condiciones climáticas y un aumento en la productividad de los cultivos.

El crecimiento de la cosecha se produce en un contexto en el que el Gobierno apuesta a fortalecer las exportaciones agroindustriales y mejorar el ingreso de divisas, uno de los principales objetivos económicos de la administración nacional.