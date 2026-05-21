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Taller gratuito para acompañar a familias y fortalecer vínculos de cuidado

La iniciativa propone encuentros gratuitos para compartir herramientas, fortalecer la convivencia y abordar desafíos vinculados a la crianza y el cuidado integral

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Con el objetivo de generar espacios de contención y reflexión para las familias, se llevará adelante en Nueve de Julio un taller gratuito orientado al acompañamiento familiar y al fortalecimiento de los vínculos de cuidado.

La propuesta está pensada como un ámbito de encuentro donde madres, padres y personas responsables de niños, niñas y adolescentes puedan intercambiar experiencias, acceder a herramientas de acompañamiento y dialogar sobre situaciones cotidianas relacionadas con la convivencia y la crianza.

A través de distintas actividades y espacios participativos, se buscará promover formas de cuidado más saludables, además de brindar apoyo frente a los desafíos sociales que impactan en las dinámicas familiares actuales.

La actividad es organizada por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual junto al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de la Municipalidad de Nueve de Julio.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas. Quienes deseen participar pueden comunicarse a los teléfonos 610070/71 o acercarse a Balcarce 735 para recibir más información.

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