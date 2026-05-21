Lotes: el registro de postulantes permanecerá abierto hasta este viernes en Desarrollo Comunitario

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que mañana, viernes 22, finalizará la inscripción para participar del sorteo y adjudicación de lotes de dominio municipal, en el marco de la Ordenanza Nº 7476, normativa que establece un régimen actualizado y transparente para el acceso a tierras.

El proceso contempla una primera etapa de inscripción destinada a conformar un registro de postulantes, donde cada grupo familiar contará con un legajo individual. Desde el municipio recordaron que quienes deseen participar deberán completar el trámite en tiempo y forma en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Balcarce 735.

Asimismo, se indicó que la recepción de documentación para las personas ya inscriptas se extenderá hasta el viernes 29 de mayo.

Documentación requerida

Los interesados deberán presentar:

Formulario de inscripción completo por duplicado, con carácter de Declaración Jurada.

DNI de todo el grupo familiar.

Comprobantes de ingresos, ya sean recibos de sueldo o documentación impositiva, según corresponda.

Acta de matrimonio o constancia de unión convivencial, en caso de corresponder.

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la Provincia de Buenos Aires, con vigencia no mayor a 60 días.

Certificado negativo de antecedentes penales, también con una vigencia máxima de 60 días.

Certificado Único de Discapacidad (CUD), en los casos correspondientes.

Finalmente, desde la comuna advirtieron que la falsedad de los datos presentados implicará la exclusión definitiva del postulante del proceso de adjudicación.