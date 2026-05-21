Hogar del Niño: intensa actividad, nuevos proyectos y mejoras para seguir acompañando a los chicos

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El Hogar del Niño de Nueve de Julio hizo saber a la comunidad que este miércoles 20 de mayo, a las 20 horas, se llevó adelante la reunión mensual de la comisión directiva en el salón de usos múltiples de la institución. Durante el encuentro se realizó la rendición de cuentas de las actividades desarrolladas y se avanzó en la planificación de proyectos para la segunda mitad del año.

El presidente de la institución, el contador Santiago Falco, destacó el compromiso permanente de quienes integran la entidad y explicó que las reuniones mensuales permiten analizar tanto cuestiones administrativas como nuevos desafíos.

“Una vez al mes nos reunimos a tratar varios puntos del orden del día, siendo algunos rutinarios, por ejemplo, todos los meses se inicia la reunión con la rendición de cuentas de las actividades y luego los proyectos”, expresó.

Además, remarcó especialmente el trabajo de los voluntarios: “Quiero destacar el esfuerzo de nuestro equipo de voluntarios, quienes dedicaron su tiempo y energía para acompañar a los niños en sus tareas escolares y en su desarrollo personal. Su compromiso ha sido fundamental para crear un entorno cálido y acogedor, donde cada niño se sienta valorado y querido”.

Reparaciones en la calesita del parque

Uno de los temas centrales de la reunión fue la situación de la calesita del parque. Desde la institución se informó sobre las nuevas reparaciones realizadas, entre ellas los engranajes del eje central, el piso de madera y otras refacciones necesarias para garantizar la seguridad de funcionamiento.

También se agradeció especialmente al tornero Stassi, quien colaboró generosamente con su tiempo y trabajo.

En este marco, la comisión debatió la posibilidad de aumentar el valor del boleto para afrontar los elevados costos de mantenimiento, aunque finalmente la propuesta fue descartada.

“Se entiende que no es momento, en el contexto económico actual, de aumentar un servicio utilizado por las familias”, señalaron desde la entidad, agregando que ya se analizan otras alternativas para equilibrar el déficit.

Feria Americana y nuevos beneficios

La tradicional Feria Americana continúa con una intensa actividad y sigue recibiendo numerosas donaciones de vecinos y benefactores. Su apertura se realiza los días sábados y cada edición se anuncia a través de redes sociales.

Además, se adelantó que ya se preparan nuevas jornadas especiales, entre ellas una edición vinculada al Día del Niño, mientras se realizan gestiones para incorporar descuentos mediante medios electrónicos de pago.

Mejoras en calefacción y compras locales

Otro de los puntos destacados fue la adquisición de nuevos calefactores de 6.000 kcal de tiro balanceado, una inversión destinada a mejorar el bienestar y la seguridad de los niños durante el invierno.

La compra se concretó luego de una compulsa de precios realizada exclusivamente entre comercios locales, resultando adjudicada la firma Servitec Hogar, mediante pago contado por transferencia.

Campaña de socios protectores

La comisión directiva también analizó un nuevo reglamento para fortalecer la campaña de socios protectores. La propuesta busca ampliar el actual sistema de débito automático, que hasta el momento ha tenido resultados limitados.

Entre las iniciativas evaluadas figuran sorteos con obsequios aportados por empresas auspiciantes y beneficios especiales en contrataciones de servicios para quienes colaboren con la institución.

Según se informó, el nuevo esquema todavía requiere trámites legales y autorizaciones administrativas antes de su implementación oficial.

Proyectos y eventos para lo que resta del año

Pensando en afrontar los gastos de fin de año, el Hogar del Niño ya comenzó a organizar distintas actividades y eventos.

Entre las propuestas previstas se encuentran una exposición por el aniversario de la institución —que celebrará un nuevo cumpleaños el próximo 3 de julio—, un festival por el Día del Niño, una cena-espectáculo con un artista de nivel nacional (prevista para septiembre u octubre) y un gran festival de cierre de año al aire libre, con entrada libre y gratuita.

Finalmente, desde la institución recordaron que el Hogar del Niño es una ONG que no depende del Estado y que actualmente no recibe apoyo de programas municipales, provinciales ni nacionales.

“Ha sido un desafío no solo mantener el nivel de servicio a los niños, como su excelente cocina, educación y contención, sino también seguir recuperando terreno en lo edilicio”, señalaron.

El comunicado concluye con un agradecimiento a colaboradores, empresas, particulares y a toda la comunidad: “Con este espíritu seguimos trabajando por el bienestar de nuestros chicos del Hogar del Niño”.