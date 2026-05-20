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Mejoran calles y canalizaciones en distintos sectores de la ciudad

El Municipio y vecinos trabajan de manera conjunta en tareas de acondicionamiento y colocación de piedra para optimizar la transitabilidad y el drenaje del agua

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El Municipio llevó adelante tareas de acondicionamiento para la colocación de piedra sobre calle Cavallari, en el tramo comprendido entre Blas Parera y Juan B. Justo, además de la culminación de trabajos de reconstrucción y limpieza de la canalización lateral.

Las acciones se desarrollaron en el marco de un trabajo articulado entre vecinos y el Municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y el acceso en distintos sectores de la ciudad.

En este sentido, los frentistas realizaron la adquisición del material necesario, mientras que el Municipio aportó la maquinaria y el personal para concretar las tareas.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas obras permitirán optimizar la transitabilidad, favorecer el drenaje del agua y brindar mejores condiciones de acceso para quienes residen en la zona.

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