Lincoln conmemorará el 25 de mayo con acto oficial y locro por las bodas de plata en Las Toscas

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La Municipalidad de Lincoln informó que el próximo lunes 25 de mayo, feriado nacional por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, se realizarán actividades conmemorativas en distintos puntos del distrito. En la ciudad cabecera, las celebraciones comenzarán a las 9:30 con el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Rivadavia a cargo de autoridades del Departamento Ejecutivo.

En paralelo, la comunidad de Las Toscas celebrará la fecha patria con una edición especial del tradicional “Locro del 25”, que este año coincide con las Bodas de Plata de la Escuela Secundaria Agraria N° 2 de la localidad. Desde el mediodía se servirá el almuerzo en lo que se espera sea una gran reunión familiar para los vecinos tosquenses. Las tarjetas para participar siguen disponibles con reserva a través de los números de WhatsApp (2355) 64-4513, 51-2881, 46-3006 y 52-4028.