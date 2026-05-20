miércoles, mayo 20, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
miércoles, mayo 20, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
General

Lincoln conmemorará el 25 de mayo con acto oficial y locro por las bodas de plata en Las Toscas

A las 10 horas se desarrollará el acto oficial frente al Palacio Municipal, en la intersección de las avenidas Massey y 25 de Mayo.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Municipalidad de Lincoln informó que el próximo lunes 25 de mayo, feriado nacional por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, se realizarán actividades conmemorativas en distintos puntos del distrito. En la ciudad cabecera, las celebraciones comenzarán a las 9:30 con el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Rivadavia a cargo de autoridades del Departamento Ejecutivo.

En paralelo, la comunidad de Las Toscas celebrará la fecha patria con una edición especial del tradicional “Locro del 25”, que este año coincide con las Bodas de Plata de la Escuela Secundaria Agraria N° 2 de la localidad. Desde el mediodía se servirá el almuerzo en lo que se espera sea una gran reunión familiar para los vecinos tosquenses. Las tarjetas para participar siguen disponibles con reserva a través de los números de WhatsApp (2355) 64-4513, 51-2881, 46-3006 y 52-4028.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6227

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR