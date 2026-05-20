La IA pasa del experimento al hábito: Argentina alcanza 80% de adopción pero mantiene cautela

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La inteligencia artificial dejó de ser una novedad para convertirse en parte de la rutina diaria. Según la segunda edición del WIN World AI Index 2026 de Voices! y WIN, el uso global subió del 62% al 74% en un año, y el 39% de las personas ya la usa “a menudo” o “todos los días”. El salto de 24 puntos muestra el paso de la prueba al hábito, con consultas varias veces al día para buscar, planificar, analizar y crear. Argentina acompaña la tendencia con 80% de adopción, ubicándose entre los países con mayor uso. Sin embargo, el informe la clasifica como “adoptante cautelosa”, junto a Brasil, Perú y mercados como http://EE.UU. y Alemania. En estos países predomina una actitud funcional pero preocupada, con alta presencia de usuarios pragmáticos y resistencias activas.

El uso diario en el trabajo y el hogar ya es visible. A nivel local, el 9% usa IA a diario en el ámbito laboral y el 7% en la vida personal. Los jóvenes de 18 a 24 años la emplean sobre todo para investigación y análisis de datos, mientras que en el hogar destaca el entretenimiento, las tareas escolares y la creación de contenido. La adopción avanza más rápido que la confianza. Solo el 46% de los argentinos cree que la información generada por IA es verdadera, y persisten temores por la desinformación, el reemplazo de empleos y la seguridad de los datos. Aun así, siete de cada diez consideran que las interfaces son fáciles de usar y accesibles sin conocimientos técnicos. Un dato nuevo es el uso emocional: el 31% conversó con IA para charlar o desahogarse, cifra que sube al 40% entre los jóvenes y entre quienes trabajan de forma remota.