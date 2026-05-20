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Fuerza Patria rechazó la modificación del Régimen de Zona Fría y advirtió sobre “un tarifazo encubierto”

El bloque de concejales de Nueve de Julio cuestionó la intención de recortar subsidios al gas natural y aseguró que miles de familias podrían sufrir aumentos de hasta el 70% en sus facturas en plena crisis económica.

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