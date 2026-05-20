Fuerza Patria rechazó la modificación del Régimen de Zona Fría y advirtió sobre “un tarifazo encubierto”

El Bloque de Concejales de Fuerza Patria de Nueve de Julio expresó su “más enérgico rechazo” al proyecto de modificación del Régimen de Zona Fría para el servicio de gas natural por redes, al considerar que la iniciativa representa “un tarifazo encubierto contra las familias de la Provincia”.

A través de un comunicado, los ediles remarcaron que la Ley 27.637 constituye “una herramienta de justicia tarifaria”, ya que contempla las condiciones climáticas de gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo de gas para calefacción durante buena parte del año.

Según señalaron, el régimen actual establece subsidios de entre el 30% y el 50% en las tarifas, permitiendo aliviar el impacto económico sobre hogares, jubilados, instituciones educativas, clubes de barrio, comedores y hospitales.

Desde el bloque advirtieron que la modificación impulsada implicaría “quitar derechos a miles de hogares”, debido a la reducción de padrones, la exclusión de localidades y la imposición de nuevos requisitos que dejarían afuera a numerosas familias que hoy acceden al beneficio.

Además, sostuvieron que quienes pierdan el subsidio podrían enfrentar incrementos de hasta el 70% en las boletas de gas, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y los aumentos tarifarios a nivel nacional.

“No es un subsidio para pocos. En Nueve de Julio son familias trabajadoras las que necesitan este descuento para no elegir entre comer o calefaccionarse”, expresaron.

El comunicado también remarca que “el invierno no se negocia” y cuestiona la posibilidad de que el Estado se retire de políticas de asistencia energética en regiones donde las temperaturas descienden hasta los 2°.

“Desde Fuerza Patria defendemos un Estado presente. No vamos a acompañar ninguna medida que signifique sacarle el abrigo a nuestros vecinos para favorecer el ajuste fiscal”, afirmaron los concejales.

Finalmente, el bloque exigió al Poder Ejecutivo Nacional que desista de avanzar con la modificación y, por el contrario, amplíe el Régimen de Zona Fría a todas las localidades que cumplan con las condiciones climáticas previstas por la normativa vigente.