ABSA realizará drenajes programados en la red de agua durante la madrugada del jueves

La empresa ABSA informó que durante la madrugada del jueves 21 de mayo llevará adelante trabajos de mantenimiento y optimización sobre la red de agua potable de la ciudad de Nueve de Julio.

Las tareas consistirán en la purga y limpieza de conductos en sectores específicos de la red, mediante la apertura de válvulas en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Según detallaron desde la prestataria, los trabajos se ejecutarán entre las 00:00 y las 06:00 horas.

Los drenajes se realizarán en las siguientes esquinas:

Santa Fe y Tucumán

Santa Fe y San Martín

Santiago del Estero y Salta

Heredia y San Martín

La Rioja y Aitta

Desde la empresa advirtieron que, mientras duren las maniobras, podría registrarse baja presión en el suministro de agua y anegamientos temporarios en la vía pública en las zonas intervenidas.

Asimismo, indicaron que una vez finalizados los trabajos, el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina. En caso de que el agua presente turbiedad, se recomienda dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

ABSA recordó además que los usuarios pueden comunicarse ante inconvenientes con el servicio a través de la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o mediante sus canales oficiales en redes sociales y Telegram.