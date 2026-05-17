Jubilados municipales denuncian descuentos de hasta el 20% en sus haberes y apuntan contra el Ejecutivo y el Concejo Deliberante

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El conflicto salarial de los trabajadores municipales de 9 de Julio sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, esta vez con el reclamo formal de jubilados y pensionados municipales que denuncian un fuerte deterioro de sus ingresos y responsabilizan tanto al Departamento Ejecutivo como al Honorable Concejo Deliberante por la situación previsional que atraviesan.

A través de una nota presentada ante la intendenta María José Gentile, el colectivo de Jubiladas y Pensionadas Municipales Autoconvocadas advirtió sobre las consecuencias de la política salarial aplicada durante los últimos años, especialmente por el uso de bonos no remunerativos que —según remarcaron— impactaron negativamente en los haberes jubilatorios.

“El IPS depende de los incrementos que los activos perciban en su salario básico; si no aumenta a los activos nosotros no tenemos ninguna mejora”, señalaron desde el sector, al explicar que su situación está directamente ligada a las negociaciones salariales de los trabajadores en actividad.

En el documento también cuestionaron que durante 2024 y 2025 se haya sostenido una política de actualización salarial mediante sumas no remunerativas, lo que —afirman— debilitó el salario básico y redujo los aportes al sistema previsional.

Según detallaron, durante 2025 los trabajadores pasivos percibieron un incremento acumulado del 27%, cuando el presupuesto municipal contemplaba un 40%. “En términos reales hemos percibido una actualización del 13% en un año”, sostuvieron.

Sin embargo, el punto más crítico del reclamo llegó en abril, cuando los jubilados fueron notificados de una deuda con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Según denunciaron, esa situación derivará en descuentos mensuales de hasta el 20% sobre sus haberes previsionales para cubrir montos adeudados.

“Ahora las y los jubilados municipales de 9 de Julio somos deudores del IPS”, remarcaron en la nota, donde responsabilizaron directamente al Ejecutivo y a los concejales que acompañaron las medidas adoptadas en materia salarial.

En paralelo, el mismo grupo presentó otra nota ante el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Esteban Naudín, solicitando hacer uso de la Banca Ciudadana, una herramienta contemplada en la ordenanza municipal para exponer públicamente su situación ante los concejales.

En ambos documentos, los jubilados insistieron en la necesidad de abrir de manera urgente una mesa de diálogo que incluya a trabajadores activos y pasivos para discutir una salida al conflicto.