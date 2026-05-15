Histórica fábrica de helicópteros de Saladillo evitó la quiebra y entró en concurso preventivo para reestructurar una deuda millonaria

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La empresa Cicaré, fundada por Augusto “Pirincho” Cicaré y con sede en Saladillo, logró frenar su quiebra luego de que la Justicia habilitara un concurso preventivo. La firma busca renegociar pasivos por más de $1.000 millones mientras intenta sostener su operación y preservar su patrimonio industrial.

La histórica fábrica argentina de helicópteros ultralivianos Cicaré logró evitar la quiebra y consiguió la apertura de un concurso preventivo de acreedores, una medida que le permitirá continuar operando mientras busca reestructurar una deuda que supera los $1.000 millones.

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°29, a cargo del juez Alberto Alemán, que resolvió transformar el proceso de quiebra en un concurso preventivo, otorgándole a la compañía una nueva oportunidad para ordenar sus finanzas y sostener su actividad productiva.

La crisis de la firma se profundizó luego de que el Banco Credicoop impulsara un pedido de quiebra por una deuda impaga. De acuerdo con documentación judicial, el pasivo con la entidad financiera pasó de $9 millones en agosto de 2023 a cerca de $293 millones en enero de 2026.

En total, la empresa declaró compromisos por aproximadamente $1.050 millones, una cifra que incluso supera el valor de sus activos, estimados en $1.036 millones.

Actualmente, la compañía es administrada por los hijos de su fundador, quienes sostuvieron ante la Justicia que existe una recuperación del mercado aeronáutico internacional que podría permitir una reactivación de la producción y una mejora en la situación económica de la firma.

En ese contexto, Cicaré mantiene hoy una estructura reducida de apenas 16 trabajadores en relación de dependencia. Además de la deuda bancaria, la empresa informó obligaciones laborales por unos $25 millones y compromisos previsionales y de cargas sociales que superan los $240 millones.

Entre los activos declarados figuran kits de helicópteros y modelos de entrenamiento valuados en cientos de millones de pesos, considerados esenciales dentro del patrimonio industrial que la compañía intentará preservar durante el proceso concursal.

Reconocida por su trayectoria en la industria aeronáutica nacional y por el desarrollo de helicópteros ultralivianos de fabricación argentinacon sede en Saladillo, Cicaré enfrenta ahora una etapa decisiva para definir su continuidad en el mercado.