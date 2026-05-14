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Legisladores de la UCR impulsan una comisión bicameral para auditar y reformar el IOMA

Los diputados bonaerenses Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lordén presentaron un proyecto para crear un órgano legislativo de control sobre el Instituto de Obra Médico Asistencial, con el objetivo de supervisar el manejo de fondos y mejorar las prestaciones para los afiliados

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Los diputados radicales, Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lordén presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con el objetivo de supervisar el funcionamiento prestacional, financiero y administrativo de la obra social provincial.

“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

Entre sus principales funciones, la comisión tendrá la tarea de relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social.

“Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales y sostuvieron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas.

 

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