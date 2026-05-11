Universidades: el ajuste acumulado ya supera el 40% y docentes perdieron más de un tercio de su salario real

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a escalar luego de que el Gobierno avanzara con medidas que, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), profundizan el ajuste sobre el sistema universitario y deterioran los salarios de docentes y no docentes.

La Ley 27.795 de financiamiento universitario había sido sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025 con el objetivo de garantizar recursos para las casas de estudio y recomponer los ingresos del sector. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre y el Congreso ratificó posteriormente la norma el 2 de octubre.

Pese a ello, el 21 de octubre el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 al argumentar una supuesta falta de financiamiento, aunque la propia ley contemplaba mecanismos para realizar adecuaciones presupuestarias.

La disputa continuó en la Justicia y el 23 de diciembre de 2025 un fallo ordenó aplicar la norma. No obstante, para evitar su implementación, el Gobierno envió el 18 de febrero de 2026 un nuevo proyecto al Congreso con modificaciones al esquema original.

De acuerdo con CEPA, el presupuesto universitario registró una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. Si se toma en cuenta el presupuesto vigente de 2026, el recorte asciende al 41,6% respecto de 2023.

El informe señala que si la ley ratificada por el Congreso hubiese sido aplicada, el presupuesto universitario habría crecido un 33,8% frente a 2025 y se habría ubicado 1,9% por encima de los niveles de 2023.

En contraste, el proyecto impulsado por el Gobierno implicaría una nueva caída del 13,1% respecto de 2025 y una baja del 33,9% frente a 2023, dejando al sistema universitario con recursos 35,1% inferiores a los que contemplaba la ley original.

En materia salarial, el panorama también refleja un fuerte deterioro. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, docentes y no docentes universitarios perdieron un 34,2% de su salario real.

La caída más pronunciada se produjo entre diciembre de 2023 y julio de 2024, período en el que los ingresos retrocedieron un 23,1%. Durante 2025 la pérdida continuó y acumuló una baja adicional del 10,1%, cerrando diciembre con una caída total del 32,1%.

El informe también alerta sobre la situación social de los trabajadores universitarios: en abril de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de niveles 1 y 2 lograron superar la línea de pobreza.

En el caso de la línea de indigencia, únicamente los docentes titulares y asociados con dedicación semiexclusiva quedaron por encima de la Canasta Básica Alimentaria, mientras que el resto de los cargos —incluidos todos los de dedicación simple— se ubicaron por debajo.

La ley aprobada por el Congreso contemplaba una recomposición salarial de al menos 44%, destinada a recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. De haberse aplicado, los salarios de noviembre de 2025 habrían quedado apenas 1,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

En cambio, el proyecto oficial propone una recomposición del 12,3%, distribuida en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%, una cifra que CEPA considera insuficiente frente a una inflación proyectada del 23,6% hasta septiembre de 2026.

El informe concluye que esta propuesta no solo desconoce la pérdida salarial acumulada durante 2024, sino que además implicaría una nueva caída del salario real cercana a 1,5 puntos porcentuales hacia septiembre de 2026.

Uno de los ejemplos más contundentes es el de un Jefe de Trabajos Prácticos semiexclusivo sin antigüedad: mientras en noviembre de 2015 percibía el equivalente a $1.187.482 en valores actualizados a septiembre de 2026, en abril de este año su salario cayó a $584.413, lo que representa una pérdida real del 50,8%.

Según CEPA, con la aplicación de la ley ratificada por el Congreso ese salario habría ascendido a $888.794, reduciendo significativamente la pérdida. En cambio, con el proyecto impulsado por el Gobierno, el ingreso proyectado para septiembre de 2026 sería de $547.748, profundizando aún más la caída del poder adquisitivo.