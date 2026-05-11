Buscan poner límites al acoso por deudas y ampliar derechos para familias endeudadas

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La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca reforzar la protección de consumidores y usuarios frente al sobreendeudamiento y las prácticas abusivas de cobranza extrajudicial.

La iniciativa propone modificar la Ley Provincial de Defensa del Consumidor para incorporar la figura del “consumidor sobreendeudado” como sujeto hipervulnerable, otorgándole mayores garantías frente a situaciones de vulnerabilidad económica y financiera.

Según establece el proyecto, será considerado consumidor sobreendeudado toda persona cuyos ingresos resulten insuficientes para afrontar sus obligaciones financieras sin poner en riesgo su subsistencia o la de su grupo familiar.

Además, la propuesta suma un nuevo capítulo destinado específicamente a regular las cobranzas extrajudiciales, fijando límites a las empresas y agentes encargados del recupero de deudas. En ese marco, se prohíben prácticas consideradas intimidatorias, vejatorias o invasivas.

Entre ellas, se incluyen las llamadas reiteradas en horarios de descanso, los contactos con familiares, vecinos o empleadores, la publicación de listas de deudores en redes sociales y el envío de comunicaciones que simulen reclamos judiciales o utilicen mensajes engañosos para presionar a los deudores.

“Hoy miles de bonaerenses sufren situaciones de hostigamiento y acoso por parte de empresas de cobranza, muchas veces por deudas vinculadas a necesidades básicas. El objetivo del proyecto es garantizar un trato digno y proteger la privacidad de las personas”, sostuvo Vaccarezza al presentar la iniciativa.

La legisladora señaló además que el proyecto busca actualizar la normativa bonaerense frente a una problemática que se profundizó en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y el aumento del endeudamiento de las familias.

En ese sentido, remarcó que los niveles de morosidad alcanzaron cifras récord y afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, que en muchos casos recurrieron al crédito para afrontar gastos cotidianos.

“La intención no es promover el incumplimiento de obligaciones, sino evitar que el cobro de una deuda derive en situaciones de abuso”, concluyó la diputada.