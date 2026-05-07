Militantes y dirigentes del PJ homenajearon a Evita

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Como ocurre cada 7 de mayo, el peronismo volvió a reunirse para recordar a Eva Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. En esta oportunidad, el Consejo del Partido Justicialista de Nueve de Julio convocó a afiliados, militantes y simpatizantes a un encuentro-debate realizado en la sede local de la UOM.

La jornada estuvo dedicada a homenajear la figura de Evita, reconocida históricamente como “la abanderada de los humildes”, y también sirvió como espacio de reflexión sobre su legado político y social dentro del movimiento justicialista.

El encuentro fue encabezado por el flamante presidente del PJ local, Augusto Ippoliti, junto a la concejala María Elena Defunchio, quienes compartieron la actividad con dirigentes, afiliados y referentes partidarios de la ciudad.

Se trató además de la primera actividad oficial impulsada por la nueva conducción del Partido Justicialista, luego de la asunción de autoridades realizada a fines de marzo de este año.

Desde el Consejo del PJ local destacaron que este tipo de encuentros conmemorativos, sumados a espacios de debate y participación para los afiliados, formarán parte de una modalidad de trabajo que buscarán sostener en esta nueva etapa partidaria.

De esta manera, el peronismo nuevejuliense inició su nueva conducción con un homenaje a una de las figuras más emblemáticas de su historia y con el objetivo de fortalecer la participación interna de cara a los desafíos políticos que se vienen.