Más policías mueren por suicidio que en servicio: Petrecca exige respuestas por la salud mental en la Bonaerense

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El senador provincial y presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires explique cuál es la situación real de salud mental que atraviesan miles de efectivos de la Policía Bonaerense y qué herramientas concretas existen actualmente para acompañarlos, asistirlos y prevenir situaciones extremas.

La iniciativa surge en medio de una realidad alarmante que comenzó a generar fuerte preocupación dentro del ámbito político y de seguridad: durante 2024 murieron más policías bonaerenses por suicidio que en hechos ocurridos durante el servicio. Según datos oficiales difundidos por el propio Ministerio de Seguridad bonaerense, 37 efectivos se quitaron la vida, mientras que 8 fallecieron en acto de servicio.

Detrás de esas cifras hay historias personales marcadas por el dolor, familias devastadas y compañeros de trabajo que conviven con situaciones traumáticas. También expone la presión cotidiana que enfrentan miles de agentes, muchas veces atravesados por altos niveles de estrés, violencia, agotamiento emocional y falta de contención.

“Debemos cuidar a quienes todos los días tienen la responsabilidad de cuidar a los bonaerenses”, sostuvo Petrecca al presentar el proyecto legislativo.

El senador remarcó además que el debate sobre seguridad no puede reducirse únicamente a patrulleros, operativos o estadísticas vinculadas al delito.

“La seguridad también depende del estado emocional y psicológico de quienes salen todos los días a trabajar, muchas veces atravesando situaciones muy duras y con enorme carga de estrés”, expresó.

En los últimos años, distintos casos que tomaron estado público dejaron al descubierto una problemática que durante mucho tiempo permaneció silenciada dentro de la fuerza. Efectivos jóvenes afectados por cuadros de estrés, problemas familiares, agotamiento o situaciones traumáticas acumuladas volvieron visible una realidad que preocupa cada vez más.

Cada uno de esos casos dejó además una pregunta de fondo que el Estado todavía no logra responder de manera contundente: quién cuida a quienes todos los días salen a cuidar a los demás.

El pedido de informes presentado por Petrecca busca conocer con precisión cuántos casos existen actualmente, cómo se están abordando y cuál es la verdadera capacidad de respuesta del Estado provincial frente a esta problemática.

Entre los puntos solicitados, el legislador pidió información sobre:

cantidad de suicidios e intentos de suicidio dentro de la fuerza

carpetas psiquiátricas activas

acceso a tratamientos de salud mental

cobertura brindada por IOMA

seguimiento profesional

funcionamiento de programas de prevención vigentes

Desde el entorno del senador señalaron que la iniciativa también apunta a “humanizar” la discusión sobre las fuerzas de seguridad.

“El policía también es una persona. Tiene familia, hijos, problemas, angustias y una enorme responsabilidad cotidiana. No podemos mirar para otro lado cuando quienes nos cuidan también necesitan ser cuidados”, remarcaron.

Petrecca advirtió además que muchas veces las crisis de salud mental permanecen invisibilizadas dentro de la propia estructura policial debido al miedo, la estigmatización o la falta de acompañamiento adecuado.

El proyecto también busca determinar si existen protocolos de asistencia luego de hechos traumáticos, cuál es la cobertura en el interior de la provincia y si la atención disponible resulta suficiente para una fuerza integrada por más de 100 mil efectivos distribuidos en todo el territorio bonaerense.

Finalmente, el senador sostuvo que el objetivo principal es ordenar el debate sobre la base de información oficial y no sobre especulaciones.

“Contar con datos claros, actualizados y verificables no es un detalle administrativo: es la base para gestionar. Sin diagnóstico real no se pueden tomar decisiones eficientes ni fortalecer la capacidad de respuesta del Estado”, afirmó.

Y concluyó: