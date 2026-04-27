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Tensión en Medio Oriente presiona al agro antes del informe del USDA

La crisis en Medio Oriente vuelve a golpear al agro. El cierre del estrecho por Irán y Estados Unidos disparó el petróleo y los fertilizantes, subiendo los costos de producción.

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El mercado espera el informe del USDA del 12 de mayo. El Consejo Internacional de Granos proyecta más soja, pero menos maíz y trigo. Para Dante Romano, de la Universidad Austral, el factor geopolítico pesa cada vez más. En Estados Unidos la siembra de soja avanza, aunque falta agua en el oeste. Las exportaciones no repuntan y China prevé bajar 6% sus compras para 2026/27. En Argentina, las lluvias demoran la soja en las fábricas. China habría comprado soja local para junio y julio, beneficiando a los puertos del sur.

El maíz llega con cuentagotas a puerto, pero el ingreso del tardío puede presionar precios. El trigo sufre por sequía en Estados Unidos, Australia, Rusia e India. Acá mejoró la humedad, pero los márgenes flojos anticipan menos siembra, según la Bolsa de Cereales.

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