La industria electrónica y electromecánica registró caída en la producción durante el primer trimestre de 2026

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La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) presentó su informe de actividad industrial correspondiente al primer trimestre de 2026, en el que se reflejó un escenario de retroceso productivo y dificultades para sostener el empleo en gran parte del sector.

El relevamiento abarca empresas de los rubros de electrónica, baja tensión, energía e iluminación. Del total de compañías consultadas, el 35% pertenece al sector de baja tensión, el 29% a electrónica, el 23% a energía y el 13% a iluminación.

Según el informe, el 61% de las empresas registró una disminución en sus niveles de producción, con una caída promedio del 39%. Solo el 19% logró incrementar su actividad, mientras que el 20% restante mantuvo sus niveles sin cambios.

Este desempeño también impactó en la utilización de la capacidad instalada. El 32% de las firmas operó entre el 41% y el 60% de su capacidad productiva, mientras que una proporción importante se mantuvo en niveles bajos, sin señales claras de expansión.

En materia de empleo, el 52% de las empresas sostuvo su dotación de personal, pero el 42% reportó reducciones y apenas el 6% registró aumentos. El informe advierte que, en comparación con el trimestre anterior, creció la cantidad de firmas que debieron reducir personal, lo que refleja las dificultades para consolidar la recuperación de la actividad.

Respecto a las exportaciones, el 58% de las empresas afirmó exportar, aunque en la mayoría de los casos la participación sigue siendo reducida: el 67% destina hasta el 10% de su producción al mercado externo. Los costos continúan siendo el principal obstáculo para ampliar la presencia internacional.

De cara al segundo trimestre de 2026, las expectativas muestran un escenario de moderada estabilidad. El 45% de las empresas prevé mantener sus niveles de producción, mientras que el 29% espera aumentarlos y el 26% estima una caída.

En ventas y demanda interna, el 35% proyecta una mejora comercial y el 32% anticipa una mayor demanda. Sin embargo, la inversión continúa limitada: solo el 32% planea realizar nuevas inversiones, mientras que el 68% no prevé expandirse, principalmente por la caída en las ventas y la incertidumbre económica y política.

En exportaciones, el panorama aparece más dividido: el 39% cree que se mantendrán sin cambios, otro 39% anticipa una disminución y solo el 22% espera una mejora.

En cuanto al empleo, el 68% apuesta a sostener su plantilla actual, mientras que el 29% prevé recortes y apenas el 3% considera incorporar personal.

El informe refleja así un panorama de cautela para la industria electrónica y electromecánica, con señales de estancamiento y expectativas moderadas frente a un contexto económico todavía incierto.